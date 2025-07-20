SinaisSeções
Irmalasari

Smart BOT X

Irmalasari
0 comentários
Confiabilidade
54 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 221%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 323
Negociações com lucro:
2 366 (71.20%)
Negociações com perda:
957 (28.80%)
Melhor negociação:
544.27 USD
Pior negociação:
-114.37 USD
Lucro bruto:
15 681.74 USD (398 530 pips)
Perda bruta:
-8 084.99 USD (313 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (76.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 319.12 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
90.11%
Depósito máximo carregado:
13.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
76
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
6.71
Negociações longas:
1 659 (49.92%)
Negociações curtas:
1 664 (50.08%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
2.29 USD
Lucro médio:
6.63 USD
Perda média:
-8.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 131.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 131.18 USD (16)
Crescimento mensal:
11.06%
Previsão anual:
134.24%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 132.22 USD (15.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.31% (1 132.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.55% (3 431.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD+ 678
EURCAD+ 580
GBPCAD+ 563
AUDUSD+ 550
USDCAD+ 547
EURGBP+ 404
AUDCAD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD+ 970
EURCAD+ 1.1K
GBPCAD+ 912
AUDUSD+ 1.7K
USDCAD+ 1.3K
EURGBP+ 1.6K
AUDCAD+ 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD+ 31K
EURCAD+ -2.9K
GBPCAD+ 23K
AUDUSD+ 11K
USDCAD+ 18K
EURGBP+ 4.6K
AUDCAD+ -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +544.27 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +76.41 USD
Máxima perda consecutiva: -1 131.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
