- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 323
Negociações com lucro:
2 366 (71.20%)
Negociações com perda:
957 (28.80%)
Melhor negociação:
544.27 USD
Pior negociação:
-114.37 USD
Lucro bruto:
15 681.74 USD (398 530 pips)
Perda bruta:
-8 084.99 USD (313 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (76.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 319.12 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
90.11%
Depósito máximo carregado:
13.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
76
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
6.71
Negociações longas:
1 659 (49.92%)
Negociações curtas:
1 664 (50.08%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
2.29 USD
Lucro médio:
6.63 USD
Perda média:
-8.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 131.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 131.18 USD (16)
Crescimento mensal:
11.06%
Previsão anual:
134.24%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 132.22 USD (15.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.31% (1 132.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.55% (3 431.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|678
|EURCAD+
|580
|GBPCAD+
|563
|AUDUSD+
|550
|USDCAD+
|547
|EURGBP+
|404
|AUDCAD+
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD+
|970
|EURCAD+
|1.1K
|GBPCAD+
|912
|AUDUSD+
|1.7K
|USDCAD+
|1.3K
|EURGBP+
|1.6K
|AUDCAD+
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD+
|31K
|EURCAD+
|-2.9K
|GBPCAD+
|23K
|AUDUSD+
|11K
|USDCAD+
|18K
|EURGBP+
|4.6K
|AUDCAD+
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +544.27 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +76.41 USD
Máxima perda consecutiva: -1 131.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
221%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
54
99%
3 323
71%
90%
1.93
2.29
USD
USD
23%
1:500