Irmalasari

Smart BOT X

Irmalasari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
54 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 221%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 323
Gewinntrades:
2 366 (71.20%)
Verlusttrades:
957 (28.80%)
Bester Trade:
544.27 USD
Schlechtester Trade:
-114.37 USD
Bruttoprofit:
15 681.74 USD (398 530 pips)
Bruttoverlust:
-8 084.99 USD (313 747 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (76.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 319.12 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
90.11%
Max deposit load:
13.26%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
71
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
6.71
Long-Positionen:
1 659 (49.92%)
Short-Positionen:
1 664 (50.08%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
2.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-1 131.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 131.18 USD (16)
Wachstum pro Monat :
11.06%
Jahresprognose:
134.24%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 132.22 USD (15.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.31% (1 132.22 USD)
Kapital:
22.55% (3 431.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD+ 678
EURCAD+ 580
GBPCAD+ 563
AUDUSD+ 550
USDCAD+ 547
EURGBP+ 404
AUDCAD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD+ 970
EURCAD+ 1.1K
GBPCAD+ 912
AUDUSD+ 1.7K
USDCAD+ 1.3K
EURGBP+ 1.6K
AUDCAD+ 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD+ 31K
EURCAD+ -2.9K
GBPCAD+ 23K
AUDUSD+ 11K
USDCAD+ 18K
EURGBP+ 4.6K
AUDCAD+ -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +544.27 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +76.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 131.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.