- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 323
盈利交易:
2 366 (71.20%)
亏损交易:
957 (28.80%)
最好交易:
544.27 USD
最差交易:
-114.37 USD
毛利:
15 681.74 USD (398 530 pips)
毛利亏损:
-8 084.99 USD (313 747 pips)
最大连续赢利:
28 (76.41 USD)
最大连续盈利:
1 319.12 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
90.11%
最大入金加载:
13.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
73
平均持有时间:
22 小时
采收率:
6.71
长期交易:
1 659 (49.92%)
短期交易:
1 664 (50.08%)
利润因子:
1.94
预期回报:
2.29 USD
平均利润:
6.63 USD
平均损失:
-8.45 USD
最大连续失误:
16 (-1 131.18 USD)
最大连续亏损:
-1 131.18 USD (16)
每月增长:
11.06%
年度预测:
134.24%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 132.22 USD (15.54%)
相对跌幅:
结余:
21.31% (1 132.22 USD)
净值:
22.55% (3 431.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|678
|EURCAD+
|580
|GBPCAD+
|563
|AUDUSD+
|550
|USDCAD+
|547
|EURGBP+
|404
|AUDCAD+
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD+
|970
|EURCAD+
|1.1K
|GBPCAD+
|912
|AUDUSD+
|1.7K
|USDCAD+
|1.3K
|EURGBP+
|1.6K
|AUDCAD+
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD+
|31K
|EURCAD+
|-2.9K
|GBPCAD+
|23K
|AUDUSD+
|11K
|USDCAD+
|18K
|EURGBP+
|4.6K
|AUDCAD+
|-7
- 入金加载
- 提取
最好交易: +544.27 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +76.41 USD
最大连续亏损: -1 131.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
221%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
54
99%
3 323
71%
90%
1.93
2.29
USD
USD
23%
1:500