信号 / MetaTrader 4 / Smart BOT X
Irmalasari

Smart BOT X

Irmalasari
可靠性
54
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 221%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 323
盈利交易:
2 366 (71.20%)
亏损交易:
957 (28.80%)
最好交易:
544.27 USD
最差交易:
-114.37 USD
毛利:
15 681.74 USD (398 530 pips)
毛利亏损:
-8 084.99 USD (313 747 pips)
最大连续赢利:
28 (76.41 USD)
最大连续盈利:
1 319.12 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
90.11%
最大入金加载:
13.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
73
平均持有时间:
22 小时
采收率:
6.71
长期交易:
1 659 (49.92%)
短期交易:
1 664 (50.08%)
利润因子:
1.94
预期回报:
2.29 USD
平均利润:
6.63 USD
平均损失:
-8.45 USD
最大连续失误:
16 (-1 131.18 USD)
最大连续亏损:
-1 131.18 USD (16)
每月增长:
11.06%
年度预测:
134.24%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 132.22 USD (15.54%)
相对跌幅:
结余:
21.31% (1 132.22 USD)
净值:
22.55% (3 431.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD+ 678
EURCAD+ 580
GBPCAD+ 563
AUDUSD+ 550
USDCAD+ 547
EURGBP+ 404
AUDCAD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD+ 970
EURCAD+ 1.1K
GBPCAD+ 912
AUDUSD+ 1.7K
USDCAD+ 1.3K
EURGBP+ 1.6K
AUDCAD+ 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD+ 31K
EURCAD+ -2.9K
GBPCAD+ 23K
AUDUSD+ 11K
USDCAD+ 18K
EURGBP+ 4.6K
AUDCAD+ -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +544.27 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +76.41 USD
最大连续亏损: -1 131.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.25 07:44
No swaps are charged on the signal account
