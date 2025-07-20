SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart BOT X
Irmalasari

Smart BOT X

Irmalasari
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 151%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 692
Bénéfice trades:
1 884 (69.98%)
Perte trades:
808 (30.01%)
Meilleure transaction:
544.27 USD
Pire transaction:
-114.37 USD
Bénéfice brut:
13 143.34 USD (321 798 pips)
Perte brute:
-7 162.19 USD (276 963 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (45.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 319.12 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
94.17%
Charge de dépôt maximale:
13.26%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
5.28
Longs trades:
1 409 (52.34%)
Courts trades:
1 283 (47.66%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
2.22 USD
Bénéfice moyen:
6.98 USD
Perte moyenne:
-8.86 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-1 131.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 131.18 USD (16)
Croissance mensuelle:
3.78%
Prévision annuelle:
45.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 132.22 USD (15.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.31% (1 132.22 USD)
Par fonds propres:
22.55% (3 431.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD+ 536
EURCAD+ 495
GBPCAD+ 447
AUDUSD+ 440
USDCAD+ 438
EURGBP+ 336
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD+ 763
EURCAD+ 982
GBPCAD+ 658
AUDUSD+ 1.3K
USDCAD+ 951
EURGBP+ 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD+ 18K
EURCAD+ -9.9K
GBPCAD+ 18K
AUDUSD+ 2.2K
USDCAD+ 17K
EURGBP+ -629
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +544.27 USD
Pire transaction: -114 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +45.71 USD
Perte consécutive maximale: -1 131.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smart BOT X
30 USD par mois
151%
0
0
USD
16K
USD
41
100%
2 692
69%
94%
1.83
2.22
USD
23%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.