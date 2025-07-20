- 자본
- 축소
트레이드:
3 384
이익 거래:
2 407 (71.12%)
손실 거래:
977 (28.87%)
최고의 거래:
544.27 USD
최악의 거래:
-114.37 USD
총 수익:
16 079.18 USD (406 022 pips)
총 손실:
-8 276.01 USD (320 088 pips)
연속 최대 이익:
28 (76.41 USD)
연속 최대 이익:
1 319.12 USD (5)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
88.92%
최대 입금량:
13.26%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
64
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
6.89
롱(주식매수):
1 695 (50.09%)
숏(주식차입매도):
1 689 (49.91%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
2.31 USD
평균 이익:
6.68 USD
평균 손실:
-8.47 USD
연속 최대 손실:
16 (-1 131.18 USD)
연속 최대 손실:
-1 131.18 USD (16)
월별 성장률:
9.26%
연간 예측:
112.33%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 132.22 USD (15.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.31% (1 132.22 USD)
자본금별:
22.55% (3 431.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|687
|EURCAD+
|581
|GBPCAD+
|572
|USDCAD+
|568
|AUDUSD+
|567
|EURGBP+
|408
|AUDCAD+
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD+
|982
|EURCAD+
|1.1K
|GBPCAD+
|928
|USDCAD+
|1.4K
|AUDUSD+
|1.8K
|EURGBP+
|1.6K
|AUDCAD+
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD+
|32K
|EURCAD+
|-2.8K
|GBPCAD+
|24K
|USDCAD+
|17K
|AUDUSD+
|11K
|EURGBP+
|5K
|AUDCAD+
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +544.27 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +76.41 USD
연속 최대 손실: -1 131.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
