시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Smart BOT X
Irmalasari

Smart BOT X

Irmalasari
0 리뷰
안정성
56
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 234%
VantageInternational-Live 11
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 384
이익 거래:
2 407 (71.12%)
손실 거래:
977 (28.87%)
최고의 거래:
544.27 USD
최악의 거래:
-114.37 USD
총 수익:
16 079.18 USD (406 022 pips)
총 손실:
-8 276.01 USD (320 088 pips)
연속 최대 이익:
28 (76.41 USD)
연속 최대 이익:
1 319.12 USD (5)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
88.92%
최대 입금량:
13.26%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
64
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
6.89
롱(주식매수):
1 695 (50.09%)
숏(주식차입매도):
1 689 (49.91%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
2.31 USD
평균 이익:
6.68 USD
평균 손실:
-8.47 USD
연속 최대 손실:
16 (-1 131.18 USD)
연속 최대 손실:
-1 131.18 USD (16)
월별 성장률:
9.26%
연간 예측:
112.33%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 132.22 USD (15.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.31% (1 132.22 USD)
자본금별:
22.55% (3 431.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD+ 687
EURCAD+ 581
GBPCAD+ 572
USDCAD+ 568
AUDUSD+ 567
EURGBP+ 408
AUDCAD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD+ 982
EURCAD+ 1.1K
GBPCAD+ 928
USDCAD+ 1.4K
AUDUSD+ 1.8K
EURGBP+ 1.6K
AUDCAD+ 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD+ 32K
EURCAD+ -2.8K
GBPCAD+ 24K
USDCAD+ 17K
AUDUSD+ 11K
EURGBP+ 5K
AUDCAD+ -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +544.27 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +76.41 USD
연속 최대 손실: -1 131.18 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.31 15:11
No swaps are charged
2025.12.31 15:11
No swaps are charged
2025.12.25 07:44
No swaps are charged on the signal account
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.