VLADIMIR PESKOV

Step By Step Finam

VLADIMIR PESKOV
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
FINAM-Real4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
274 (84.04%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (15.95%)
En iyi işlem:
1 781.27 RUB
En kötü işlem:
-2 341.06 RUB
Brüt kâr:
27 798.89 RUB (31 797 pips)
Brüt zarar:
-14 342.05 RUB (14 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 349.25 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
5 201.61 RUB (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
88.04%
Maks. mevduat yükü:
46.82%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.49
Alış işlemleri:
141 (43.25%)
Satış işlemleri:
185 (56.75%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
41.28 RUB
Ortalama kâr:
101.46 RUB
Ortalama zarar:
-275.81 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3 860.59 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-3 860.59 RUB (2)
Aylık büyüme:
4.79%
Yıllık tahmin:
58.09%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
3 860.59 RUB (6.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.40% (3 860.59 RUB)
Varlığa göre:
13.90% (8 004.07 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.ffx 273
USDCHF.ffx 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.ffx 191
USDCHF.ffx 32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.ffx 16K
USDCHF.ffx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 781.27 RUB
En kötü işlem: -2 341 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 349.25 RUB
Maksimum ardışık zarar: -3 860.59 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.29 16:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
