- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
603
Gewinntrades:
506 (83.91%)
Verlusttrades:
97 (16.09%)
Bester Trade:
1 781.27 RUB
Schlechtester Trade:
-2 341.06 RUB
Bruttoprofit:
39 698.16 RUB (46 579 pips)
Bruttoverlust:
-22 858.11 RUB (21 690 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (917.62 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 201.61 RUB (8)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
92.87%
Max deposit load:
76.85%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.36
Long-Positionen:
286 (47.43%)
Short-Positionen:
317 (52.57%)
Profit-Faktor:
1.74
Mathematische Gewinnerwartung:
27.93 RUB
Durchschnittlicher Profit:
78.45 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-235.65 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 800.16 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 860.59 RUB (2)
Wachstum pro Monat :
3.21%
Jahresprognose:
38.96%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
3 860.59 RUB (6.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.40% (3 860.59 RUB)
Kapital:
14.87% (9 889.42 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|544
|USDCHF.ffx
|53
|USDJPY.ffx
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD.ffx
|234
|USDCHF.ffx
|32
|USDJPY.ffx
|12
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD.ffx
|21K
|USDCHF.ffx
|2K
|USDJPY.ffx
|1.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 781.27 RUB
Schlechtester Trade: -2 341 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +917.62 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 800.16 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
34%
0
0
USD
USD
67K
RUB
RUB
28
91%
603
83%
93%
1.73
27.93
RUB
RUB
15%
1:100