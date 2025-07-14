SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Step By Step Finam
VLADIMIR PESKOV

Step By Step Finam

VLADIMIR PESKOV
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 34%
FINAM-Real4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
603
Gewinntrades:
506 (83.91%)
Verlusttrades:
97 (16.09%)
Bester Trade:
1 781.27 RUB
Schlechtester Trade:
-2 341.06 RUB
Bruttoprofit:
39 698.16 RUB (46 579 pips)
Bruttoverlust:
-22 858.11 RUB (21 690 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (917.62 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 201.61 RUB (8)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
92.87%
Max deposit load:
76.85%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.36
Long-Positionen:
286 (47.43%)
Short-Positionen:
317 (52.57%)
Profit-Faktor:
1.74
Mathematische Gewinnerwartung:
27.93 RUB
Durchschnittlicher Profit:
78.45 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-235.65 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 800.16 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 860.59 RUB (2)
Wachstum pro Monat :
3.21%
Jahresprognose:
38.96%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
3 860.59 RUB (6.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.40% (3 860.59 RUB)
Kapital:
14.87% (9 889.42 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.ffx 544
USDCHF.ffx 53
USDJPY.ffx 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.ffx 234
USDCHF.ffx 32
USDJPY.ffx 12
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.ffx 21K
USDCHF.ffx 2K
USDJPY.ffx 1.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 781.27 RUB
Schlechtester Trade: -2 341 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +917.62 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 800.16 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.08.29 16:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

