- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
600
Negociações com lucro:
503 (83.83%)
Negociações com perda:
97 (16.17%)
Melhor negociação:
1 781.27 RUB
Pior negociação:
-2 341.06 RUB
Lucro bruto:
39 604.27 RUB (46 459 pips)
Perda bruta:
-22 858.11 RUB (21 690 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (917.62 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
5 201.61 RUB (8)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
92.87%
Depósito máximo carregado:
76.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.34
Negociações longas:
283 (47.17%)
Negociações curtas:
317 (52.83%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
27.91 RUB
Lucro médio:
78.74 RUB
Perda média:
-235.65 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 800.16 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 860.59 RUB (2)
Crescimento mensal:
3.19%
Previsão anual:
38.65%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
3 860.59 RUB (6.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.40% (3 860.59 RUB)
Pelo Capital Líquido:
14.87% (9 889.42 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|541
|USDCHF.ffx
|53
|USDJPY.ffx
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.ffx
|233
|USDCHF.ffx
|32
|USDJPY.ffx
|12
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.ffx
|21K
|USDCHF.ffx
|2K
|USDJPY.ffx
|1.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 781.27 RUB
Pior negociação: -2 341 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +917.62 RUB
Máxima perda consecutiva: -1 800.16 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
33%
0
0
USD
USD
67K
RUB
RUB
28
91%
600
83%
93%
1.73
27.91
RUB
RUB
15%
1:100