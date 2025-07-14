SinaisSeções
VLADIMIR PESKOV

Step By Step Finam

VLADIMIR PESKOV
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 33%
FINAM-Real4
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
600
Negociações com lucro:
503 (83.83%)
Negociações com perda:
97 (16.17%)
Melhor negociação:
1 781.27 RUB
Pior negociação:
-2 341.06 RUB
Lucro bruto:
39 604.27 RUB (46 459 pips)
Perda bruta:
-22 858.11 RUB (21 690 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (917.62 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
5 201.61 RUB (8)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
92.87%
Depósito máximo carregado:
76.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.34
Negociações longas:
283 (47.17%)
Negociações curtas:
317 (52.83%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
27.91 RUB
Lucro médio:
78.74 RUB
Perda média:
-235.65 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 800.16 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 860.59 RUB (2)
Crescimento mensal:
3.19%
Previsão anual:
38.65%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
3 860.59 RUB (6.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.40% (3 860.59 RUB)
Pelo Capital Líquido:
14.87% (9 889.42 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.ffx 541
USDCHF.ffx 53
USDJPY.ffx 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.ffx 233
USDCHF.ffx 32
USDJPY.ffx 12
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.ffx 21K
USDCHF.ffx 2K
USDJPY.ffx 1.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 781.27 RUB
Pior negociação: -2 341 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +917.62 RUB
Máxima perda consecutiva: -1 800.16 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.08.29 16:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
