트레이드:
631
이익 거래:
525 (83.20%)
손실 거래:
106 (16.80%)
최고의 거래:
1 781.27 RUB
최악의 거래:
-2 341.06 RUB
총 수익:
42 998.58 RUB (50 596 pips)
총 손실:
-26 197.03 RUB (26 084 pips)
연속 최대 이익:
32 (917.62 RUB)
연속 최대 이익:
5 201.61 RUB (8)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
93.87%
최대 입금량:
76.85%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.35
롱(주식매수):
300 (47.54%)
숏(주식차입매도):
331 (52.46%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
26.63 RUB
평균 이익:
81.90 RUB
평균 손실:
-247.14 RUB
연속 최대 손실:
4 (-2 103.28 RUB)
연속 최대 손실:
-3 860.59 RUB (2)
월별 성장률:
2.36%
연간 예측:
28.66%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 RUB
최대한의:
3 860.59 RUB (6.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.40% (3 860.59 RUB)
자본금별:
14.87% (9 889.42 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|572
|USDCHF.ffx
|53
|USDJPY.ffx
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.ffx
|234
|USDCHF.ffx
|32
|USDJPY.ffx
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.ffx
|21K
|USDCHF.ffx
|2K
|USDJPY.ffx
|1.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
