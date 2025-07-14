SeñalesSecciones
VLADIMIR PESKOV

Step By Step Finam

VLADIMIR PESKOV
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 33%
FINAM-Real4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
600
Transacciones Rentables:
503 (83.83%)
Transacciones Irrentables:
97 (16.17%)
Mejor transacción:
1 781.27 RUB
Peor transacción:
-2 341.06 RUB
Beneficio Bruto:
39 604.27 RUB (46 459 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 858.11 RUB (21 690 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (917.62 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
5 201.61 RUB (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
92.87%
Carga máxima del depósito:
76.85%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.34
Transacciones Largas:
283 (47.17%)
Transacciones Cortas:
317 (52.83%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
27.91 RUB
Beneficio medio:
78.74 RUB
Pérdidas medias:
-235.65 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 800.16 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 860.59 RUB (2)
Crecimiento al mes:
3.19%
Pronóstico anual:
38.65%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 RUB
Máxima:
3 860.59 RUB (6.40%)
Reducción relativa:
De balance:
6.40% (3 860.59 RUB)
De fondos:
14.87% (9 889.42 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.ffx 541
USDCHF.ffx 53
USDJPY.ffx 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.ffx 233
USDCHF.ffx 32
USDJPY.ffx 12
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.ffx 21K
USDCHF.ffx 2K
USDJPY.ffx 1.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 781.27 RUB
Peor transacción: -2 341 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +917.62 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -1 800.16 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.08.29 16:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
