- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
600
利益トレード:
503 (83.83%)
損失トレード:
97 (16.17%)
ベストトレード:
1 781.27 RUB
最悪のトレード:
-2 341.06 RUB
総利益:
39 604.27 RUB (46 459 pips)
総損失:
-22 858.11 RUB (21 690 pips)
最大連続の勝ち:
32 (917.62 RUB)
最大連続利益:
5 201.61 RUB (8)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
92.87%
最大入金額:
76.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.34
長いトレード:
283 (47.17%)
短いトレード:
317 (52.83%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
27.91 RUB
平均利益:
78.74 RUB
平均損失:
-235.65 RUB
最大連続の負け:
3 (-1 800.16 RUB)
最大連続損失:
-3 860.59 RUB (2)
月間成長:
3.19%
年間予想:
38.65%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
3 860.59 RUB (6.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.40% (3 860.59 RUB)
エクイティによる:
14.87% (9 889.42 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|541
|USDCHF.ffx
|53
|USDJPY.ffx
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.ffx
|233
|USDCHF.ffx
|32
|USDJPY.ffx
|12
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.ffx
|21K
|USDCHF.ffx
|2K
|USDJPY.ffx
|1.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 781.27 RUB
最悪のトレード: -2 341 RUB
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +917.62 RUB
最大連続損失: -1 800.16 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
