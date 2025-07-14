シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Step By Step Finam
VLADIMIR PESKOV

Step By Step Finam

VLADIMIR PESKOV
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 33%
FINAM-Real4
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
600
利益トレード:
503 (83.83%)
損失トレード:
97 (16.17%)
ベストトレード:
1 781.27 RUB
最悪のトレード:
-2 341.06 RUB
総利益:
39 604.27 RUB (46 459 pips)
総損失:
-22 858.11 RUB (21 690 pips)
最大連続の勝ち:
32 (917.62 RUB)
最大連続利益:
5 201.61 RUB (8)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
92.87%
最大入金額:
76.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.34
長いトレード:
283 (47.17%)
短いトレード:
317 (52.83%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
27.91 RUB
平均利益:
78.74 RUB
平均損失:
-235.65 RUB
最大連続の負け:
3 (-1 800.16 RUB)
最大連続損失:
-3 860.59 RUB (2)
月間成長:
3.19%
年間予想:
38.65%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
3 860.59 RUB (6.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.40% (3 860.59 RUB)
エクイティによる:
14.87% (9 889.42 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.ffx 541
USDCHF.ffx 53
USDJPY.ffx 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.ffx 233
USDCHF.ffx 32
USDJPY.ffx 12
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.ffx 21K
USDCHF.ffx 2K
USDJPY.ffx 1.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 781.27 RUB
最悪のトレード: -2 341 RUB
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +917.62 RUB
最大連続損失: -1 800.16 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.08.29 16:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
