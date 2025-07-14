SegnaliSezioni
VLADIMIR PESKOV

Step By Step Finam

VLADIMIR PESKOV
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 27%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
326
Profit Trade:
274 (84.04%)
Loss Trade:
52 (15.95%)
Best Trade:
1 781.27 RUB
Worst Trade:
-2 341.06 RUB
Profitto lordo:
27 798.89 RUB (31 797 pips)
Perdita lorda:
-14 342.05 RUB (14 346 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 349.25 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
5 201.61 RUB (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
88.04%
Massimo carico di deposito:
46.82%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
141 (43.25%)
Short Trade:
185 (56.75%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
41.28 RUB
Profitto medio:
101.46 RUB
Perdita media:
-275.81 RUB
Massime perdite consecutive:
2 (-3 860.59 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-3 860.59 RUB (2)
Crescita mensile:
4.79%
Previsione annuale:
58.09%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
3 860.59 RUB (6.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.40% (3 860.59 RUB)
Per equità:
13.90% (8 004.07 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.ffx 273
USDCHF.ffx 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.ffx 191
USDCHF.ffx 32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.ffx 16K
USDCHF.ffx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 781.27 RUB
Worst Trade: -2 341 RUB
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 349.25 RUB
Massima perdita consecutiva: -3 860.59 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.29 16:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.