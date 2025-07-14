- Croissance
Trades:
322
Bénéfice trades:
271 (84.16%)
Perte trades:
51 (15.84%)
Meilleure transaction:
1 781.27 RUB
Pire transaction:
-2 341.06 RUB
Bénéfice brut:
27 484.28 RUB (31 554 pips)
Perte brute:
-14 282.21 RUB (14 276 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (1 349.25 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
5 201.61 RUB (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
88.04%
Charge de dépôt maximale:
46.82%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.42
Longs trades:
140 (43.48%)
Courts trades:
182 (56.52%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
41.00 RUB
Bénéfice moyen:
101.42 RUB
Perte moyenne:
-280.04 RUB
Pertes consécutives maximales:
2 (-3 860.59 RUB)
Perte consécutive maximale:
-3 860.59 RUB (2)
Croissance mensuelle:
4.37%
Prévision annuelle:
53.73%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 RUB
Maximal:
3 860.59 RUB (6.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.40% (3 860.59 RUB)
Par fonds propres:
13.90% (8 004.07 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|269
|USDCHF.ffx
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.ffx
|186
|USDCHF.ffx
|32
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.ffx
|15K
|USDCHF.ffx
|2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Meilleure transaction: +1 781.27 RUB
Pire transaction: -2 341 RUB
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 349.25 RUB
Perte consécutive maximale: -3 860.59 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
