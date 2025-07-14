SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Step By Step Finam
VLADIMIR PESKOV

Step By Step Finam

VLADIMIR PESKOV
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
FINAM-Real4
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
322
Bénéfice trades:
271 (84.16%)
Perte trades:
51 (15.84%)
Meilleure transaction:
1 781.27 RUB
Pire transaction:
-2 341.06 RUB
Bénéfice brut:
27 484.28 RUB (31 554 pips)
Perte brute:
-14 282.21 RUB (14 276 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (1 349.25 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
5 201.61 RUB (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
88.04%
Charge de dépôt maximale:
46.82%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.42
Longs trades:
140 (43.48%)
Courts trades:
182 (56.52%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
41.00 RUB
Bénéfice moyen:
101.42 RUB
Perte moyenne:
-280.04 RUB
Pertes consécutives maximales:
2 (-3 860.59 RUB)
Perte consécutive maximale:
-3 860.59 RUB (2)
Croissance mensuelle:
4.37%
Prévision annuelle:
53.73%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 RUB
Maximal:
3 860.59 RUB (6.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.40% (3 860.59 RUB)
Par fonds propres:
13.90% (8 004.07 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.ffx 269
USDCHF.ffx 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.ffx 186
USDCHF.ffx 32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.ffx 15K
USDCHF.ffx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 781.27 RUB
Pire transaction: -2 341 RUB
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 349.25 RUB
Perte consécutive maximale: -3 860.59 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.29 16:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Step By Step Finam
30 USD par mois
26%
0
0
USD
63K
RUB
14
93%
322
84%
88%
1.92
41.00
RUB
14%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.