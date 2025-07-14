- 成长
交易:
595
盈利交易:
499 (83.86%)
亏损交易:
96 (16.13%)
最好交易:
1 781.27 RUB
最差交易:
-2 341.06 RUB
毛利:
39 437.11 RUB (46 247 pips)
毛利亏损:
-22 811.66 RUB (21 656 pips)
最大连续赢利:
32 (917.62 RUB)
最大连续盈利:
5 201.61 RUB (8)
夏普比率:
0.12
交易活动:
92.87%
最大入金加载:
76.85%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.31
长期交易:
279 (46.89%)
短期交易:
316 (53.11%)
利润因子:
1.73
预期回报:
27.94 RUB
平均利润:
79.03 RUB
平均损失:
-237.62 RUB
最大连续失误:
3 (-1 800.16 RUB)
最大连续亏损:
-3 860.59 RUB (2)
每月增长:
3.54%
年度预测:
42.99%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
3 860.59 RUB (6.40%)
相对跌幅:
结余:
6.40% (3 860.59 RUB)
净值:
14.87% (9 889.42 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|536
|USDCHF.ffx
|53
|USDJPY.ffx
|6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.ffx
|231
|USDCHF.ffx
|32
|USDJPY.ffx
|12
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.ffx
|21K
|USDCHF.ffx
|2K
|USDJPY.ffx
|1.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 781.27 RUB
最差交易: -2 341 RUB
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +917.62 RUB
最大连续亏损: -1 800.16 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
67K
RUB
RUB
27
91%
595
83%
93%
1.72
27.94
RUB
RUB
15%
1:100