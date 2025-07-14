СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Step By Step Finam
VLADIMIR PESKOV

Step By Step Finam

VLADIMIR PESKOV
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 33%
FINAM-Real4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
595
Прибыльных трейдов:
499 (83.86%)
Убыточных трейдов:
96 (16.13%)
Лучший трейд:
1 781.27 RUB
Худший трейд:
-2 341.06 RUB
Общая прибыль:
39 437.11 RUB (46 247 pips)
Общий убыток:
-22 811.66 RUB (21 656 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (917.62 RUB)
Макс. прибыль в серии:
5 201.61 RUB (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
92.87%
Макс. загрузка депозита:
76.85%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.31
Длинных трейдов:
279 (46.89%)
Коротких трейдов:
316 (53.11%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
27.94 RUB
Средняя прибыль:
79.03 RUB
Средний убыток:
-237.62 RUB
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 800.16 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 860.59 RUB (2)
Прирост в месяц:
3.54%
Годовой прогноз:
42.99%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
3 860.59 RUB (6.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.40% (3 860.59 RUB)
По эквити:
14.87% (9 889.42 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.ffx 536
USDCHF.ffx 53
USDJPY.ffx 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.ffx 231
USDCHF.ffx 32
USDJPY.ffx 12
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.ffx 21K
USDCHF.ffx 2K
USDJPY.ffx 1.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 781.27 RUB
Худший трейд: -2 341 RUB
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +917.62 RUB
Макс. убыток в серии: -1 800.16 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.08.29 16:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.