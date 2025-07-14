- Прирост
Всего трейдов:
595
Прибыльных трейдов:
499 (83.86%)
Убыточных трейдов:
96 (16.13%)
Лучший трейд:
1 781.27 RUB
Худший трейд:
-2 341.06 RUB
Общая прибыль:
39 437.11 RUB (46 247 pips)
Общий убыток:
-22 811.66 RUB (21 656 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (917.62 RUB)
Макс. прибыль в серии:
5 201.61 RUB (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
92.87%
Макс. загрузка депозита:
76.85%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.31
Длинных трейдов:
279 (46.89%)
Коротких трейдов:
316 (53.11%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
27.94 RUB
Средняя прибыль:
79.03 RUB
Средний убыток:
-237.62 RUB
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 800.16 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 860.59 RUB (2)
Прирост в месяц:
3.54%
Годовой прогноз:
42.99%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
3 860.59 RUB (6.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.40% (3 860.59 RUB)
По эквити:
14.87% (9 889.42 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|536
|USDCHF.ffx
|53
|USDJPY.ffx
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.ffx
|231
|USDCHF.ffx
|32
|USDJPY.ffx
|12
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.ffx
|21K
|USDCHF.ffx
|2K
|USDJPY.ffx
|1.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +1 781.27 RUB
Худший трейд: -2 341 RUB
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +917.62 RUB
Макс. убыток в серии: -1 800.16 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
