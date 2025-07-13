- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
72 (35.46%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (64.53%)
En iyi işlem:
199.20 USD
En kötü işlem:
-204.53 USD
Brüt kâr:
9 805.16 USD (248 903 pips)
Brüt zarar:
-9 980.70 USD (246 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 550.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 550.36 USD (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
95.28%
Maks. mevduat yükü:
12.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
127 (62.56%)
Satış işlemleri:
76 (37.44%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.86 USD
Ortalama kâr:
136.18 USD
Ortalama zarar:
-76.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-1 359.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 860.54 USD (26)
Aylık büyüme:
59.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 906.37 USD
Maksimum:
3 267.36 USD (60.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.88% (3 263.26 USD)
Varlığa göre:
10.10% (588.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|198
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-102
|GBPJPY
|-16
|CHFJPY
|-57
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-469
|CHFJPY
|-2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +199.20 USD
En kötü işlem: -205 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +1 550.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 359.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-11%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
13
0%
203
35%
95%
0.98
-0.86
USD
USD
50%
1:50