Anggun Budianto

Anggun Budianto

Anggun Budianto
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
72 (35.46%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (64.53%)
En iyi işlem:
199.20 USD
En kötü işlem:
-204.53 USD
Brüt kâr:
9 805.16 USD (248 903 pips)
Brüt zarar:
-9 980.70 USD (246 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 550.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 550.36 USD (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
95.28%
Maks. mevduat yükü:
12.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
127 (62.56%)
Satış işlemleri:
76 (37.44%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.86 USD
Ortalama kâr:
136.18 USD
Ortalama zarar:
-76.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-1 359.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 860.54 USD (26)
Aylık büyüme:
59.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 906.37 USD
Maksimum:
3 267.36 USD (60.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.88% (3 263.26 USD)
Varlığa göre:
10.10% (588.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 198
GBPJPY 3
CHFJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -102
GBPJPY -16
CHFJPY -57
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.1K
GBPJPY -469
CHFJPY -2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +199.20 USD
En kötü işlem: -205 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +1 550.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 359.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 5
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 5
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 7
253 daha fazla...
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
İnceleme yok
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
