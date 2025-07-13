- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
595
Negociações com lucro:
270 (45.37%)
Negociações com perda:
325 (54.62%)
Melhor negociação:
250.40 USD
Pior negociação:
-256.38 USD
Lucro bruto:
43 219.69 USD (1 042 217 pips)
Perda bruta:
-37 668.58 USD (866 998 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (2 747.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 747.36 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
89.16%
Depósito máximo carregado:
12.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.75
Negociações longas:
403 (67.73%)
Negociações curtas:
192 (32.27%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
9.33 USD
Lucro médio:
160.07 USD
Perda média:
-115.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
34 (-1 359.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 214.11 USD (19)
Crescimento mensal:
-9.38%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 906.37 USD
Máximo:
7 393.39 USD (50.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.88% (3 263.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.10% (588.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|590
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.6K
|GBPJPY
|-16
|CHFJPY
|-57
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|178K
|GBPJPY
|-469
|CHFJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +250.40 USD
Pior negociação: -256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +2 747.36 USD
Máxima perda consecutiva: -1 359.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
259 mais ...
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
