Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 64%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
595
Negociações com lucro:
270 (45.37%)
Negociações com perda:
325 (54.62%)
Melhor negociação:
250.40 USD
Pior negociação:
-256.38 USD
Lucro bruto:
43 219.69 USD (1 042 217 pips)
Perda bruta:
-37 668.58 USD (866 998 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (2 747.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 747.36 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
89.16%
Depósito máximo carregado:
12.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.75
Negociações longas:
403 (67.73%)
Negociações curtas:
192 (32.27%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
9.33 USD
Lucro médio:
160.07 USD
Perda média:
-115.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
34 (-1 359.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 214.11 USD (19)
Crescimento mensal:
-9.38%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 906.37 USD
Máximo:
7 393.39 USD (50.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.88% (3 263.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.10% (588.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 590
GBPJPY 3
CHFJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.6K
GBPJPY -16
CHFJPY -57
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 178K
GBPJPY -469
CHFJPY -2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +250.40 USD
Pior negociação: -256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +2 747.36 USD
Máxima perda consecutiva: -1 359.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
Sem comentários
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
