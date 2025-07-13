SegnaliSezioni
Anggun Budianto
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
203
Profit Trade:
72 (35.46%)
Loss Trade:
131 (64.53%)
Best Trade:
199.20 USD
Worst Trade:
-204.53 USD
Profitto lordo:
9 805.16 USD (248 903 pips)
Perdita lorda:
-9 980.70 USD (246 308 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 550.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 550.36 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
95.28%
Massimo carico di deposito:
12.25%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
127 (62.56%)
Short Trade:
76 (37.44%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.86 USD
Profitto medio:
136.18 USD
Perdita media:
-76.19 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-1 359.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 860.54 USD (26)
Crescita mensile:
59.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 906.37 USD
Massimale:
3 267.36 USD (60.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.88% (3 263.26 USD)
Per equità:
10.10% (588.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 198
GBPJPY 3
CHFJPY 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -102
GBPJPY -16
CHFJPY -57
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.1K
GBPJPY -469
CHFJPY -2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +199.20 USD
Worst Trade: -205 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +1 550.36 USD
Massima perdita consecutiva: -1 359.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 5
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 5
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 7
253 più
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.