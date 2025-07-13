- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
203
Profit Trade:
72 (35.46%)
Loss Trade:
131 (64.53%)
Best Trade:
199.20 USD
Worst Trade:
-204.53 USD
Profitto lordo:
9 805.16 USD (248 903 pips)
Perdita lorda:
-9 980.70 USD (246 308 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 550.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 550.36 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
95.28%
Massimo carico di deposito:
12.25%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
127 (62.56%)
Short Trade:
76 (37.44%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.86 USD
Profitto medio:
136.18 USD
Perdita media:
-76.19 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-1 359.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 860.54 USD (26)
Crescita mensile:
59.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 906.37 USD
Massimale:
3 267.36 USD (60.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.88% (3 263.26 USD)
Per equità:
10.10% (588.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|198
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-102
|GBPJPY
|-16
|CHFJPY
|-57
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-469
|CHFJPY
|-2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199.20 USD
Worst Trade: -205 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +1 550.36 USD
Massima perdita consecutiva: -1 359.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
