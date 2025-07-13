SignauxSections
Anggun Budianto

Anggun Budianto

Anggun Budianto
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
71 (35.32%)
Perte trades:
130 (64.68%)
Meilleure transaction:
199.20 USD
Pire transaction:
-204.53 USD
Bénéfice brut:
9 686.79 USD (245 903 pips)
Perte brute:
-9 859.48 USD (243 308 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1 550.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 550.36 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
95.28%
Charge de dépôt maximale:
12.25%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
126 (62.69%)
Courts trades:
75 (37.31%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.86 USD
Bénéfice moyen:
136.43 USD
Perte moyenne:
-75.84 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-1 359.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 860.54 USD (26)
Croissance mensuelle:
59.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 906.37 USD
Maximal:
3 267.36 USD (60.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.88% (3 263.26 USD)
Par fonds propres:
10.10% (588.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 196
GBPJPY 3
CHFJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -100
GBPJPY -16
CHFJPY -57
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.1K
GBPJPY -469
CHFJPY -2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +199.20 USD
Pire transaction: -205 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +1 550.36 USD
Perte consécutive maximale: -1 359.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 5
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 5
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 7
253 plus...
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
Aucun avis
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
