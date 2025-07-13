- Incremento
Total de Trades:
595
Transacciones Rentables:
270 (45.37%)
Transacciones Irrentables:
325 (54.62%)
Mejor transacción:
250.40 USD
Peor transacción:
-256.38 USD
Beneficio Bruto:
43 219.69 USD (1 042 217 pips)
Pérdidas Brutas:
-37 668.58 USD (866 998 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (2 747.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 747.36 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
89.16%
Carga máxima del depósito:
12.25%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.75
Transacciones Largas:
403 (67.73%)
Transacciones Cortas:
192 (32.27%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
9.33 USD
Beneficio medio:
160.07 USD
Pérdidas medias:
-115.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
34 (-1 359.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 214.11 USD (19)
Crecimiento al mes:
-9.38%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 906.37 USD
Máxima:
7 393.39 USD (50.81%)
Reducción relativa:
De balance:
49.88% (3 263.26 USD)
De fondos:
10.10% (588.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|590
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.6K
|GBPJPY
|-16
|CHFJPY
|-57
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|178K
|GBPJPY
|-469
|CHFJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +250.40 USD
Peor transacción: -256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +2 747.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 359.88 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
No hay comentarios
