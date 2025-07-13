SeñalesSecciones
Anggun Budianto
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 64%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
595
Transacciones Rentables:
270 (45.37%)
Transacciones Irrentables:
325 (54.62%)
Mejor transacción:
250.40 USD
Peor transacción:
-256.38 USD
Beneficio Bruto:
43 219.69 USD (1 042 217 pips)
Pérdidas Brutas:
-37 668.58 USD (866 998 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (2 747.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 747.36 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
89.16%
Carga máxima del depósito:
12.25%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.75
Transacciones Largas:
403 (67.73%)
Transacciones Cortas:
192 (32.27%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
9.33 USD
Beneficio medio:
160.07 USD
Pérdidas medias:
-115.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
34 (-1 359.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 214.11 USD (19)
Crecimiento al mes:
-9.38%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 906.37 USD
Máxima:
7 393.39 USD (50.81%)
Reducción relativa:
De balance:
49.88% (3 263.26 USD)
De fondos:
10.10% (588.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 590
GBPJPY 3
CHFJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.6K
GBPJPY -16
CHFJPY -57
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 178K
GBPJPY -469
CHFJPY -2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +250.40 USD
Peor transacción: -256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +2 747.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 359.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
No hay comentarios
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
