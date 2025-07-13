シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Anggun Budianto
Anggun Budianto

Anggun Budianto

Anggun Budianto
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 64%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
595
利益トレード:
270 (45.37%)
損失トレード:
325 (54.62%)
ベストトレード:
250.40 USD
最悪のトレード:
-256.38 USD
総利益:
43 219.69 USD (1 042 217 pips)
総損失:
-37 668.58 USD (866 998 pips)
最大連続の勝ち:
16 (2 747.36 USD)
最大連続利益:
2 747.36 USD (16)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
89.16%
最大入金額:
12.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.75
長いトレード:
403 (67.73%)
短いトレード:
192 (32.27%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
9.33 USD
平均利益:
160.07 USD
平均損失:
-115.90 USD
最大連続の負け:
34 (-1 359.88 USD)
最大連続損失:
-3 214.11 USD (19)
月間成長:
-9.38%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 906.37 USD
最大の:
7 393.39 USD (50.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.88% (3 263.26 USD)
エクイティによる:
10.10% (588.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 590
GBPJPY 3
CHFJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.6K
GBPJPY -16
CHFJPY -57
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 178K
GBPJPY -469
CHFJPY -2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +250.40 USD
最悪のトレード: -256 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +2 747.36 USD
最大連続損失: -1 359.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 7
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
259 より多く...
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
レビューなし
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください