トレード:
595
利益トレード:
270 (45.37%)
損失トレード:
325 (54.62%)
ベストトレード:
250.40 USD
最悪のトレード:
-256.38 USD
総利益:
43 219.69 USD (1 042 217 pips)
総損失:
-37 668.58 USD (866 998 pips)
最大連続の勝ち:
16 (2 747.36 USD)
最大連続利益:
2 747.36 USD (16)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
89.16%
最大入金額:
12.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.75
長いトレード:
403 (67.73%)
短いトレード:
192 (32.27%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
9.33 USD
平均利益:
160.07 USD
平均損失:
-115.90 USD
最大連続の負け:
34 (-1 359.88 USD)
最大連続損失:
-3 214.11 USD (19)
月間成長:
-9.38%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 906.37 USD
最大の:
7 393.39 USD (50.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.88% (3 263.26 USD)
エクイティによる:
10.10% (588.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|590
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.6K
|GBPJPY
|-16
|CHFJPY
|-57
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|178K
|GBPJPY
|-469
|CHFJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +250.40 USD
最悪のトレード: -256 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +2 747.36 USD
最大連続損失: -1 359.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
