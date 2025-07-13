- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
585
Прибыльных трейдов:
266 (45.47%)
Убыточных трейдов:
319 (54.53%)
Лучший трейд:
250.40 USD
Худший трейд:
-256.38 USD
Общая прибыль:
42 433.63 USD (1 026 217 pips)
Общий убыток:
-36 855.11 USD (850 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (2 747.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 747.36 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
89.16%
Макс. загрузка депозита:
12.25%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
397 (67.86%)
Коротких трейдов:
188 (32.14%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
9.54 USD
Средняя прибыль:
159.52 USD
Средний убыток:
-115.53 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-1 359.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 214.11 USD (19)
Прирост в месяц:
-9.29%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 906.37 USD
Максимальная:
7 393.39 USD (50.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.88% (3 263.26 USD)
По эквити:
10.10% (588.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|580
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.7K
|GBPJPY
|-16
|CHFJPY
|-57
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|178K
|GBPJPY
|-469
|CHFJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +250.40 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +2 747.36 USD
Макс. убыток в серии: -1 359.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
