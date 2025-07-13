СигналыРазделы
Anggun Budianto
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 65%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
585
Прибыльных трейдов:
266 (45.47%)
Убыточных трейдов:
319 (54.53%)
Лучший трейд:
250.40 USD
Худший трейд:
-256.38 USD
Общая прибыль:
42 433.63 USD (1 026 217 pips)
Общий убыток:
-36 855.11 USD (850 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (2 747.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 747.36 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
89.16%
Макс. загрузка депозита:
12.25%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
397 (67.86%)
Коротких трейдов:
188 (32.14%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
9.54 USD
Средняя прибыль:
159.52 USD
Средний убыток:
-115.53 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-1 359.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 214.11 USD (19)
Прирост в месяц:
-9.29%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 906.37 USD
Максимальная:
7 393.39 USD (50.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.88% (3 263.26 USD)
По эквити:
10.10% (588.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 580
GBPJPY 3
CHFJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.7K
GBPJPY -16
CHFJPY -57
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 178K
GBPJPY -469
CHFJPY -2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +250.40 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +2 747.36 USD
Макс. убыток в серии: -1 359.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 7
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
еще 259...
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
Нет отзывов
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
