- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
607
Gewinntrades:
272 (44.81%)
Verlusttrades:
335 (55.19%)
Bester Trade:
252.60 USD
Schlechtester Trade:
-256.38 USD
Bruttoprofit:
43 721.29 USD (1 052 289 pips)
Bruttoverlust:
-39 299.59 USD (899 266 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (2 747.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 747.36 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
89.16%
Max deposit load:
12.25%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.60
Long-Positionen:
412 (67.87%)
Short-Positionen:
195 (32.13%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
7.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
160.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-117.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
34 (-1 359.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 214.11 USD (19)
Wachstum pro Monat :
-21.16%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 906.37 USD
Maximaler:
7 393.39 USD (50.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.88% (3 263.26 USD)
Kapital:
10.10% (588.67 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|602
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.5K
|GBPJPY
|-16
|CHFJPY
|-57
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|156K
|GBPJPY
|-469
|CHFJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +252.60 USD
Schlechtester Trade: -256 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 747.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 359.88 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
noch 259 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
50%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
26
0%
607
44%
89%
1.11
7.28
USD
USD
50%
1:50