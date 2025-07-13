SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Anggun Budianto
Anggun Budianto

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 50%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
607
Gewinntrades:
272 (44.81%)
Verlusttrades:
335 (55.19%)
Bester Trade:
252.60 USD
Schlechtester Trade:
-256.38 USD
Bruttoprofit:
43 721.29 USD (1 052 289 pips)
Bruttoverlust:
-39 299.59 USD (899 266 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (2 747.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 747.36 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
89.16%
Max deposit load:
12.25%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.60
Long-Positionen:
412 (67.87%)
Short-Positionen:
195 (32.13%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
7.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
160.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-117.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
34 (-1 359.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 214.11 USD (19)
Wachstum pro Monat :
-21.16%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 906.37 USD
Maximaler:
7 393.39 USD (50.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.88% (3 263.26 USD)
Kapital:
10.10% (588.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 602
GBPJPY 3
CHFJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.5K
GBPJPY -16
CHFJPY -57
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 156K
GBPJPY -469
CHFJPY -2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +252.60 USD
Schlechtester Trade: -256 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 747.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 359.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 7
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
Keine Bewertungen
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.