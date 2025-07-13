- 자본
- 축소
트레이드:
669
이익 거래:
310 (46.33%)
손실 거래:
359 (53.66%)
최고의 거래:
252.60 USD
최악의 거래:
-256.38 USD
총 수익:
50 858.51 USD (1 196 104 pips)
총 손실:
-43 001.65 USD (972 692 pips)
연속 최대 이익:
16 (2 747.36 USD)
연속 최대 이익:
2 747.36 USD (16)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
89.16%
최대 입금량:
12.25%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
1.06
롱(주식매수):
459 (68.61%)
숏(주식차입매도):
210 (31.39%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
11.74 USD
평균 이익:
164.06 USD
평균 손실:
-119.78 USD
연속 최대 손실:
34 (-1 359.88 USD)
연속 최대 손실:
-3 214.11 USD (19)
월별 성장률:
45.05%
연간 예측:
546.58%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 906.37 USD
최대한의:
7 393.39 USD (50.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.88% (3 263.26 USD)
자본금별:
10.10% (588.67 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|664
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|-16
|CHFJPY
|-57
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|226K
|GBPJPY
|-469
|CHFJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +252.60 USD
최악의 거래: -256 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +2 747.36 USD
연속 최대 손실: -1 359.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
리뷰 없음
