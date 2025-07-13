信号部分
0条评论
可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 66%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
592
盈利交易:
269 (45.43%)
亏损交易:
323 (54.56%)
最好交易:
250.40 USD
最差交易:
-256.38 USD
毛利:
43 070.69 USD (1 039 217 pips)
毛利亏损:
-37 416.58 USD (861 998 pips)
最大连续赢利:
16 (2 747.36 USD)
最大连续盈利:
2 747.36 USD (16)
夏普比率:
0.07
交易活动:
89.16%
最大入金加载:
12.25%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
23 小时
采收率:
0.76
长期交易:
401 (67.74%)
短期交易:
191 (32.26%)
利润因子:
1.15
预期回报:
9.55 USD
平均利润:
160.11 USD
平均损失:
-115.84 USD
最大连续失误:
34 (-1 359.88 USD)
最大连续亏损:
-3 214.11 USD (19)
每月增长:
-7.31%
年度预测:
-88.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 906.37 USD
最大值:
7 393.39 USD (50.81%)
相对跌幅:
结余:
49.88% (3 263.26 USD)
净值:
10.10% (588.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 587
GBPJPY 3
CHFJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.7K
GBPJPY -16
CHFJPY -57
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 180K
GBPJPY -469
CHFJPY -2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +250.40 USD
最差交易: -256 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +2 747.36 USD
最大连续亏损: -1 359.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
没有评论
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 08:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
