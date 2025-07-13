- 成长
交易:
592
盈利交易:
269 (45.43%)
亏损交易:
323 (54.56%)
最好交易:
250.40 USD
最差交易:
-256.38 USD
毛利:
43 070.69 USD (1 039 217 pips)
毛利亏损:
-37 416.58 USD (861 998 pips)
最大连续赢利:
16 (2 747.36 USD)
最大连续盈利:
2 747.36 USD (16)
夏普比率:
0.07
交易活动:
89.16%
最大入金加载:
12.25%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
23 小时
采收率:
0.76
长期交易:
401 (67.74%)
短期交易:
191 (32.26%)
利润因子:
1.15
预期回报:
9.55 USD
平均利润:
160.11 USD
平均损失:
-115.84 USD
最大连续失误:
34 (-1 359.88 USD)
最大连续亏损:
-3 214.11 USD (19)
每月增长:
-7.31%
年度预测:
-88.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 906.37 USD
最大值:
7 393.39 USD (50.81%)
相对跌幅:
结余:
49.88% (3 263.26 USD)
净值:
10.10% (588.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|587
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.7K
|GBPJPY
|-16
|CHFJPY
|-57
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|180K
|GBPJPY
|-469
|CHFJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +250.40 USD
最差交易: -256 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +2 747.36 USD
最大连续亏损: -1 359.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
We offer investors a minimum profit of 10% per month. The risk is 1% - 2% of the capital. The recommended capital is $5,000.
