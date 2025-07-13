SinyallerBölümler
Khalakuzzaman Shaon

Tree

Khalakuzzaman Shaon
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
151 (64.52%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (35.47%)
En iyi işlem:
6.04 USD
En kötü işlem:
-7.72 USD
Brüt kâr:
181.29 USD (303 257 pips)
Brüt zarar:
-147.21 USD (340 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (12.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.38 USD (13)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
12.11%
Maks. mevduat yükü:
11.91%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
135 (57.69%)
Satış işlemleri:
99 (42.31%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-1.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.94 USD (7)
Aylık büyüme:
19.65%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.11 USD
Maksimum:
26.53 USD (16.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.01% (26.53 USD)
Varlığa göre:
6.78% (8.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 57
XAUUSD 54
USDJPY 51
USTEC 35
GBPUSD 17
BTCUSD 10
EURUSD 5
GBPJPY 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 3
XAUUSD 41
USDJPY 0
USTEC -10
GBPUSD 8
BTCUSD -2
EURUSD 3
GBPJPY -9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 24K
XAUUSD 3.9K
USDJPY 597
USTEC -48K
GBPUSD 829
BTCUSD -17K
EURUSD 284
GBPJPY -856
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.04 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +12.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live09
0.00 × 6
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.81 × 725
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
81 daha fazla...
Majors

US30 (Three Digit Spread)   

USTEC100 (Three Digit Spread)   

Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.

Recommended Copy Value : 500 USD

Must ECN Trading.

Better Keep Same Broker for Copying.

2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 20:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 16:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 00:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
