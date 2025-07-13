- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
655
Gewinntrades:
398 (60.76%)
Verlusttrades:
257 (39.24%)
Bester Trade:
15.66 USD
Schlechtester Trade:
-7.72 USD
Bruttoprofit:
624.03 USD (651 691 pips)
Bruttoverlust:
-551.28 USD (733 592 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (12.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.19 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
18.23%
Max deposit load:
14.75%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.49
Long-Positionen:
351 (53.59%)
Short-Positionen:
304 (46.41%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-15.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.78 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.16%
Jahresprognose:
74.69%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.11 USD
Maximaler:
48.80 USD (24.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.27% (28.62 USD)
Kapital:
6.78% (8.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|129
|USTEC
|108
|USDJPY
|107
|XAUUSD
|104
|GBPUSD
|93
|GBPJPY
|39
|EURUSD
|36
|AUDUSD
|29
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|-17
|USTEC
|8
|USDJPY
|-2
|XAUUSD
|129
|GBPUSD
|-44
|GBPJPY
|10
|EURUSD
|-12
|AUDUSD
|2
|BTCUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|-66K
|USTEC
|-11K
|USDJPY
|1.8K
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPJPY
|-62
|EURUSD
|-424
|AUDUSD
|186
|BTCUSD
|-17K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.66 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 159
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.74 × 1696
|
ICMarkets-Live07
|0.77 × 793
|
Tickmill-Live02
|0.80 × 2627
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1178
|
ICMarkets-Live12
|1.15 × 1142
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 23
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
Majors
US30 (Three Digit Spread)
USTEC100 (Three Digit Spread)
Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.
Recommended Copy Value : 500 USD
Must ECN Trading.
Better Keep Same Broker for Copying.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
49%
0
0
USD
USD
338
USD
USD
25
99%
655
60%
18%
1.13
0.11
USD
USD
17%
1:500