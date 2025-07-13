SignaleKategorien
Khalakuzzaman Shaon

Tree

Khalakuzzaman Shaon
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
655
Gewinntrades:
398 (60.76%)
Verlusttrades:
257 (39.24%)
Bester Trade:
15.66 USD
Schlechtester Trade:
-7.72 USD
Bruttoprofit:
624.03 USD (651 691 pips)
Bruttoverlust:
-551.28 USD (733 592 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (12.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.19 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
18.23%
Max deposit load:
14.75%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.49
Long-Positionen:
351 (53.59%)
Short-Positionen:
304 (46.41%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-15.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.78 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.16%
Jahresprognose:
74.69%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.11 USD
Maximaler:
48.80 USD (24.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.27% (28.62 USD)
Kapital:
6.78% (8.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 129
USTEC 108
USDJPY 107
XAUUSD 104
GBPUSD 93
GBPJPY 39
EURUSD 36
AUDUSD 29
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 -17
USTEC 8
USDJPY -2
XAUUSD 129
GBPUSD -44
GBPJPY 10
EURUSD -12
AUDUSD 2
BTCUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 -66K
USTEC -11K
USDJPY 1.8K
XAUUSD 13K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY -62
EURUSD -424
AUDUSD 186
BTCUSD -17K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.66 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 159
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.74 × 1696
ICMarkets-Live07
0.77 × 793
Tickmill-Live02
0.80 × 2627
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
ICMarkets-Live12
1.15 × 1142
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 23
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
Majors

US30 (Three Digit Spread)   

USTEC100 (Three Digit Spread)   

Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.

Recommended Copy Value : 500 USD

Must ECN Trading.

Better Keep Same Broker for Copying.

