SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tree
Khalakuzzaman Shaon

Tree

Khalakuzzaman Shaon
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
234
Profit Trade:
151 (64.52%)
Loss Trade:
83 (35.47%)
Best Trade:
6.04 USD
Worst Trade:
-7.72 USD
Profitto lordo:
181.29 USD (303 257 pips)
Perdita lorda:
-147.21 USD (340 008 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (12.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.38 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
12.11%
Massimo carico di deposito:
11.91%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
135 (57.69%)
Short Trade:
99 (42.31%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-1.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-15.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.94 USD (7)
Crescita mensile:
19.65%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.11 USD
Massimale:
26.53 USD (16.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.01% (26.53 USD)
Per equità:
6.78% (8.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 57
XAUUSD 54
USDJPY 51
USTEC 35
GBPUSD 17
BTCUSD 10
EURUSD 5
GBPJPY 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 3
XAUUSD 41
USDJPY 0
USTEC -10
GBPUSD 8
BTCUSD -2
EURUSD 3
GBPJPY -9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 24K
XAUUSD 3.9K
USDJPY 597
USTEC -48K
GBPUSD 829
BTCUSD -17K
EURUSD 284
GBPJPY -856
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.04 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +12.38 USD
Massima perdita consecutiva: -15.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live09
0.00 × 6
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.81 × 725
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
81 più
Majors

US30 (Three Digit Spread)   

USTEC100 (Three Digit Spread)   

Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.

Recommended Copy Value : 500 USD

Must ECN Trading.

Better Keep Same Broker for Copying.

Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 20:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 16:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 00:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
