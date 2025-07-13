- Crescita
Trade:
234
Profit Trade:
151 (64.52%)
Loss Trade:
83 (35.47%)
Best Trade:
6.04 USD
Worst Trade:
-7.72 USD
Profitto lordo:
181.29 USD (303 257 pips)
Perdita lorda:
-147.21 USD (340 008 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (12.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.38 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
12.11%
Massimo carico di deposito:
11.91%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
135 (57.69%)
Short Trade:
99 (42.31%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-1.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-15.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.94 USD (7)
Crescita mensile:
19.65%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.11 USD
Massimale:
26.53 USD (16.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.01% (26.53 USD)
Per equità:
6.78% (8.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|57
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|51
|USTEC
|35
|GBPUSD
|17
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|5
|GBPJPY
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|3
|XAUUSD
|41
|USDJPY
|0
|USTEC
|-10
|GBPUSD
|8
|BTCUSD
|-2
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|24K
|XAUUSD
|3.9K
|USDJPY
|597
|USTEC
|-48K
|GBPUSD
|829
|BTCUSD
|-17K
|EURUSD
|284
|GBPJPY
|-856
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
|
ICMarkets-Live07
|0.81 × 725
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
|
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
Majors
US30 (Three Digit Spread)
USTEC100 (Three Digit Spread)
Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.
Recommended Copy Value : 500 USD
Must ECN Trading.
Better Keep Same Broker for Copying.
Non ci sono recensioni
