시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Tree
Khalakuzzaman Shaon

Tree

Khalakuzzaman Shaon
0 리뷰
안정성
26
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 52%
Tickmill-Live04
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
681
이익 거래:
417 (61.23%)
손실 거래:
264 (38.77%)
최고의 거래:
15.66 USD
최악의 거래:
-7.72 USD
총 수익:
654.46 USD (690 171 pips)
총 손실:
-575.24 USD (749 962 pips)
연속 최대 이익:
13 (12.38 USD)
연속 최대 이익:
27.19 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
18.23%
최대 입금량:
14.75%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.62
롱(주식매수):
367 (53.89%)
숏(주식차입매도):
314 (46.11%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.12 USD
평균 이익:
1.57 USD
평균 손실:
-2.18 USD
연속 최대 손실:
7 (-15.94 USD)
연속 최대 손실:
-17.78 USD (4)
월별 성장률:
8.34%
연간 예측:
101.15%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.11 USD
최대한의:
48.80 USD (24.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.27% (28.62 USD)
자본금별:
6.78% (8.46 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US30 134
USTEC 116
USDJPY 109
XAUUSD 107
GBPUSD 97
GBPJPY 40
EURUSD 36
AUDUSD 32
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30 -9
USTEC 5
USDJPY 3
XAUUSD 130
GBPUSD -45
GBPJPY 5
EURUSD -12
AUDUSD 4
BTCUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30 -40K
USTEC -16K
USDJPY 2K
XAUUSD 13K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY -268
EURUSD -424
AUDUSD 290
BTCUSD -17K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +15.66 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +12.38 USD
연속 최대 손실: -15.94 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 159
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.74 × 1696
ICMarkets-Live07
0.77 × 793
Tickmill-Live02
0.80 × 2627
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
ICMarkets-Live12
1.15 × 1142
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 23
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
85 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Majors

US30 (Three Digit Spread)   

USTEC100 (Three Digit Spread)   

Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.

Recommended Copy Value : 500 USD

Must ECN Trading.

Better Keep Same Broker for Copying. 

 

For more : PipTree | Ratings

리뷰 없음
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 09:07
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 14:45
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.49% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 22:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 20:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Tree
월별 30 USD
52%
0
0
USD
344
USD
26
99%
681
61%
18%
1.13
0.12
USD
17%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.