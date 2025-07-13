- 자본
- 축소
트레이드:
681
이익 거래:
417 (61.23%)
손실 거래:
264 (38.77%)
최고의 거래:
15.66 USD
최악의 거래:
-7.72 USD
총 수익:
654.46 USD (690 171 pips)
총 손실:
-575.24 USD (749 962 pips)
연속 최대 이익:
13 (12.38 USD)
연속 최대 이익:
27.19 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
18.23%
최대 입금량:
14.75%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.62
롱(주식매수):
367 (53.89%)
숏(주식차입매도):
314 (46.11%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.12 USD
평균 이익:
1.57 USD
평균 손실:
-2.18 USD
연속 최대 손실:
7 (-15.94 USD)
연속 최대 손실:
-17.78 USD (4)
월별 성장률:
8.34%
연간 예측:
101.15%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.11 USD
최대한의:
48.80 USD (24.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.27% (28.62 USD)
자본금별:
6.78% (8.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|134
|USTEC
|116
|USDJPY
|109
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|97
|GBPJPY
|40
|EURUSD
|36
|AUDUSD
|32
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|-9
|USTEC
|5
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|130
|GBPUSD
|-45
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|-12
|AUDUSD
|4
|BTCUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|-40K
|USTEC
|-16K
|USDJPY
|2K
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPJPY
|-268
|EURUSD
|-424
|AUDUSD
|290
|BTCUSD
|-17K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 159
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.74 × 1696
|
ICMarkets-Live07
|0.77 × 793
|
Tickmill-Live02
|0.80 × 2627
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1178
|
ICMarkets-Live12
|1.15 × 1142
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 23
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
Majors
US30 (Three Digit Spread)
USTEC100 (Three Digit Spread)
Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.
Recommended Copy Value : 500 USD
Must ECN Trading.
Better Keep Same Broker for Copying.
For more : PipTree | Ratings
