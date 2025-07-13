- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
652
利益トレード:
397 (60.88%)
損失トレード:
255 (39.11%)
ベストトレード:
15.66 USD
最悪のトレード:
-7.72 USD
総利益:
622.85 USD (651 627 pips)
総損失:
-542.89 USD (732 962 pips)
最大連続の勝ち:
13 (12.38 USD)
最大連続利益:
27.19 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
18.23%
最大入金額:
14.75%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
350 (53.68%)
短いトレード:
302 (46.32%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.12 USD
平均利益:
1.57 USD
平均損失:
-2.13 USD
最大連続の負け:
7 (-15.94 USD)
最大連続損失:
-17.78 USD (4)
月間成長:
5.39%
年間予想:
65.43%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.11 USD
最大の:
48.80 USD (24.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.27% (28.62 USD)
エクイティによる:
6.78% (8.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|129
|USTEC
|108
|USDJPY
|107
|XAUUSD
|103
|GBPUSD
|93
|GBPJPY
|38
|EURUSD
|36
|AUDUSD
|28
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|-17
|USTEC
|8
|USDJPY
|-2
|XAUUSD
|134
|GBPUSD
|-44
|GBPJPY
|14
|EURUSD
|-12
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|-66K
|USTEC
|-11K
|USDJPY
|1.8K
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPJPY
|138
|EURUSD
|-424
|AUDUSD
|122
|BTCUSD
|-17K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.66 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +12.38 USD
最大連続損失: -15.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 159
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.74 × 1696
|
ICMarkets-Live07
|0.77 × 793
|
Tickmill-Live02
|0.80 × 2627
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1178
|
ICMarkets-Live12
|1.15 × 1142
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 23
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
85 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Majors
US30 (Three Digit Spread)
USTEC100 (Three Digit Spread)
Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.
Recommended Copy Value : 500 USD
Must ECN Trading.
Better Keep Same Broker for Copying.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
52%
0
0
USD
USD
345
USD
USD
24
99%
652
60%
18%
1.14
0.12
USD
USD
17%
1:500