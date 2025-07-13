シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Tree
Khalakuzzaman Shaon

Tree

Khalakuzzaman Shaon
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 52%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
652
利益トレード:
397 (60.88%)
損失トレード:
255 (39.11%)
ベストトレード:
15.66 USD
最悪のトレード:
-7.72 USD
総利益:
622.85 USD (651 627 pips)
総損失:
-542.89 USD (732 962 pips)
最大連続の勝ち:
13 (12.38 USD)
最大連続利益:
27.19 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
18.23%
最大入金額:
14.75%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
350 (53.68%)
短いトレード:
302 (46.32%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.12 USD
平均利益:
1.57 USD
平均損失:
-2.13 USD
最大連続の負け:
7 (-15.94 USD)
最大連続損失:
-17.78 USD (4)
月間成長:
5.39%
年間予想:
65.43%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.11 USD
最大の:
48.80 USD (24.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.27% (28.62 USD)
エクイティによる:
6.78% (8.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 129
USTEC 108
USDJPY 107
XAUUSD 103
GBPUSD 93
GBPJPY 38
EURUSD 36
AUDUSD 28
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 -17
USTEC 8
USDJPY -2
XAUUSD 134
GBPUSD -44
GBPJPY 14
EURUSD -12
AUDUSD 1
BTCUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 -66K
USTEC -11K
USDJPY 1.8K
XAUUSD 13K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY 138
EURUSD -424
AUDUSD 122
BTCUSD -17K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.66 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +12.38 USD
最大連続損失: -15.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 159
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.74 × 1696
ICMarkets-Live07
0.77 × 793
Tickmill-Live02
0.80 × 2627
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
ICMarkets-Live12
1.15 × 1142
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 23
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
85 より多く...
Majors

US30 (Three Digit Spread)   

USTEC100 (Three Digit Spread)   

Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.

Recommended Copy Value : 500 USD

Must ECN Trading.

Better Keep Same Broker for Copying.

レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Tree
30 USD/月
52%
0
0
USD
345
USD
24
99%
652
60%
18%
1.14
0.12
USD
17%
1:500
