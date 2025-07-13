- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
652
盈利交易:
397 (60.88%)
亏损交易:
255 (39.11%)
最好交易:
15.66 USD
最差交易:
-7.72 USD
毛利:
622.85 USD (651 627 pips)
毛利亏损:
-542.89 USD (732 962 pips)
最大连续赢利:
13 (12.38 USD)
最大连续盈利:
27.19 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
18.23%
最大入金加载:
14.75%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.64
长期交易:
350 (53.68%)
短期交易:
302 (46.32%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
1.57 USD
平均损失:
-2.13 USD
最大连续失误:
7 (-15.94 USD)
最大连续亏损:
-17.78 USD (4)
每月增长:
3.67%
年度预测:
44.56%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
7.11 USD
最大值:
48.80 USD (24.21%)
相对跌幅:
结余:
17.27% (28.62 USD)
净值:
6.78% (8.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|129
|USTEC
|108
|USDJPY
|107
|XAUUSD
|103
|GBPUSD
|93
|GBPJPY
|38
|EURUSD
|36
|AUDUSD
|28
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|-17
|USTEC
|8
|USDJPY
|-2
|XAUUSD
|134
|GBPUSD
|-44
|GBPJPY
|14
|EURUSD
|-12
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|-66K
|USTEC
|-11K
|USDJPY
|1.8K
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPJPY
|138
|EURUSD
|-424
|AUDUSD
|122
|BTCUSD
|-17K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.66 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +12.38 USD
最大连续亏损: -15.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 159
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.74 × 1696
|
ICMarkets-Live07
|0.77 × 793
|
Tickmill-Live02
|0.80 × 2627
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1178
|
ICMarkets-Live12
|1.15 × 1142
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 23
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
Majors
US30 (Three Digit Spread)
USTEC100 (Three Digit Spread)
Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.
Recommended Copy Value : 500 USD
Must ECN Trading.
Better Keep Same Broker for Copying.
