Khalakuzzaman Shaon

Tree

Khalakuzzaman Shaon
0条评论
可靠性
24
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 52%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
652
盈利交易:
397 (60.88%)
亏损交易:
255 (39.11%)
最好交易:
15.66 USD
最差交易:
-7.72 USD
毛利:
622.85 USD (651 627 pips)
毛利亏损:
-542.89 USD (732 962 pips)
最大连续赢利:
13 (12.38 USD)
最大连续盈利:
27.19 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
18.23%
最大入金加载:
14.75%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.64
长期交易:
350 (53.68%)
短期交易:
302 (46.32%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
1.57 USD
平均损失:
-2.13 USD
最大连续失误:
7 (-15.94 USD)
最大连续亏损:
-17.78 USD (4)
每月增长:
3.67%
年度预测:
44.56%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
7.11 USD
最大值:
48.80 USD (24.21%)
相对跌幅:
结余:
17.27% (28.62 USD)
净值:
6.78% (8.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 129
USTEC 108
USDJPY 107
XAUUSD 103
GBPUSD 93
GBPJPY 38
EURUSD 36
AUDUSD 28
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 -17
USTEC 8
USDJPY -2
XAUUSD 134
GBPUSD -44
GBPJPY 14
EURUSD -12
AUDUSD 1
BTCUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 -66K
USTEC -11K
USDJPY 1.8K
XAUUSD 13K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY 138
EURUSD -424
AUDUSD 122
BTCUSD -17K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.66 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +12.38 USD
最大连续亏损: -15.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 159
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.74 × 1696
ICMarkets-Live07
0.77 × 793
Tickmill-Live02
0.80 × 2627
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
ICMarkets-Live12
1.15 × 1142
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 23
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
85 更多...
Majors

US30 (Three Digit Spread)   

USTEC100 (Three Digit Spread)   

Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.

Recommended Copy Value : 500 USD

Must ECN Trading.

Better Keep Same Broker for Copying.

没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Tree
每月30 USD
52%
0
0
USD
345
USD
24
99%
652
60%
18%
1.14
0.12
USD
17%
1:500
