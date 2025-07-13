- Croissance
Trades:
231
Bénéfice trades:
148 (64.06%)
Perte trades:
83 (35.93%)
Meilleure transaction:
6.04 USD
Pire transaction:
-7.72 USD
Bénéfice brut:
177.23 USD (302 802 pips)
Perte brute:
-147.21 USD (340 008 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (12.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12.38 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
12.11%
Charge de dépôt maximale:
11.91%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
52 minutes
Facteur de récupération:
1.13
Longs trades:
132 (57.14%)
Courts trades:
99 (42.86%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
1.20 USD
Perte moyenne:
-1.77 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-15.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.94 USD (7)
Croissance mensuelle:
18.18%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.11 USD
Maximal:
26.53 USD (16.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.01% (26.53 USD)
Par fonds propres:
6.78% (8.46 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|57
|XAUUSD
|52
|USDJPY
|51
|USTEC
|35
|GBPUSD
|17
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|5
|GBPJPY
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|3
|XAUUSD
|38
|USDJPY
|0
|USTEC
|-10
|GBPUSD
|8
|BTCUSD
|-2
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|24K
|XAUUSD
|3.6K
|USDJPY
|597
|USTEC
|-48K
|GBPUSD
|829
|BTCUSD
|-17K
|EURUSD
|284
|GBPJPY
|-958
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6.04 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +12.38 USD
Perte consécutive maximale: -15.94 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
|
ICMarkets-Live07
|0.81 × 725
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
|
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
Majors
US30 (Three Digit Spread)
USTEC100 (Three Digit Spread)
Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.
Recommended Copy Value : 500 USD
Must ECN Trading.
Better Keep Same Broker for Copying.
Aucun avis
