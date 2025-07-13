SignauxSections
Khalakuzzaman Shaon

Tree

Khalakuzzaman Shaon
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
231
Bénéfice trades:
148 (64.06%)
Perte trades:
83 (35.93%)
Meilleure transaction:
6.04 USD
Pire transaction:
-7.72 USD
Bénéfice brut:
177.23 USD (302 802 pips)
Perte brute:
-147.21 USD (340 008 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (12.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12.38 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
12.11%
Charge de dépôt maximale:
11.91%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
52 minutes
Facteur de récupération:
1.13
Longs trades:
132 (57.14%)
Courts trades:
99 (42.86%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
1.20 USD
Perte moyenne:
-1.77 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-15.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.94 USD (7)
Croissance mensuelle:
18.18%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.11 USD
Maximal:
26.53 USD (16.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.01% (26.53 USD)
Par fonds propres:
6.78% (8.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 57
XAUUSD 52
USDJPY 51
USTEC 35
GBPUSD 17
BTCUSD 10
EURUSD 5
GBPJPY 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 3
XAUUSD 38
USDJPY 0
USTEC -10
GBPUSD 8
BTCUSD -2
EURUSD 3
GBPJPY -9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 24K
XAUUSD 3.6K
USDJPY 597
USTEC -48K
GBPUSD 829
BTCUSD -17K
EURUSD 284
GBPJPY -958
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.04 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +12.38 USD
Perte consécutive maximale: -15.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.81 × 725
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
RoboForex-ECN-2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
81 plus...
Majors

US30 (Three Digit Spread)   

USTEC100 (Three Digit Spread)   

Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.

Recommended Copy Value : 500 USD

Must ECN Trading.

Better Keep Same Broker for Copying.

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tree
30 USD par mois
25%
0
0
USD
150
USD
11
99%
231
64%
12%
1.20
0.13
USD
16%
1:500
