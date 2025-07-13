- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
652
Negociações com lucro:
397 (60.88%)
Negociações com perda:
255 (39.11%)
Melhor negociação:
15.66 USD
Pior negociação:
-7.72 USD
Lucro bruto:
622.85 USD (651 627 pips)
Perda bruta:
-542.89 USD (732 962 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (12.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.19 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
18.23%
Depósito máximo carregado:
14.75%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
350 (53.68%)
Negociações curtas:
302 (46.32%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.12 USD
Lucro médio:
1.57 USD
Perda média:
-2.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-15.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.78 USD (4)
Crescimento mensal:
5.39%
Previsão anual:
65.43%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.11 USD
Máximo:
48.80 USD (24.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.27% (28.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.78% (8.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|129
|USTEC
|108
|USDJPY
|107
|XAUUSD
|103
|GBPUSD
|93
|GBPJPY
|38
|EURUSD
|36
|AUDUSD
|28
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|-17
|USTEC
|8
|USDJPY
|-2
|XAUUSD
|134
|GBPUSD
|-44
|GBPJPY
|14
|EURUSD
|-12
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|-66K
|USTEC
|-11K
|USDJPY
|1.8K
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPJPY
|138
|EURUSD
|-424
|AUDUSD
|122
|BTCUSD
|-17K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.66 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +12.38 USD
Máxima perda consecutiva: -15.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 159
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.74 × 1696
|
ICMarkets-Live07
|0.77 × 793
|
Tickmill-Live02
|0.80 × 2627
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1178
|
ICMarkets-Live12
|1.15 × 1142
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 23
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
Majors
US30 (Three Digit Spread)
USTEC100 (Three Digit Spread)
Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.
Recommended Copy Value : 500 USD
Must ECN Trading.
Better Keep Same Broker for Copying.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
52%
0
0
USD
USD
345
USD
USD
24
99%
652
60%
18%
1.14
0.12
USD
USD
17%
1:500