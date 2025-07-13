SinaisSeções
Khalakuzzaman Shaon

Tree

Khalakuzzaman Shaon
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 52%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
652
Negociações com lucro:
397 (60.88%)
Negociações com perda:
255 (39.11%)
Melhor negociação:
15.66 USD
Pior negociação:
-7.72 USD
Lucro bruto:
622.85 USD (651 627 pips)
Perda bruta:
-542.89 USD (732 962 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (12.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.19 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
18.23%
Depósito máximo carregado:
14.75%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
350 (53.68%)
Negociações curtas:
302 (46.32%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.12 USD
Lucro médio:
1.57 USD
Perda média:
-2.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-15.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.78 USD (4)
Crescimento mensal:
5.39%
Previsão anual:
65.43%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.11 USD
Máximo:
48.80 USD (24.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.27% (28.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.78% (8.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 129
USTEC 108
USDJPY 107
XAUUSD 103
GBPUSD 93
GBPJPY 38
EURUSD 36
AUDUSD 28
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 -17
USTEC 8
USDJPY -2
XAUUSD 134
GBPUSD -44
GBPJPY 14
EURUSD -12
AUDUSD 1
BTCUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 -66K
USTEC -11K
USDJPY 1.8K
XAUUSD 13K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY 138
EURUSD -424
AUDUSD 122
BTCUSD -17K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.66 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +12.38 USD
Máxima perda consecutiva: -15.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 159
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.74 × 1696
ICMarkets-Live07
0.77 × 793
Tickmill-Live02
0.80 × 2627
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
ICMarkets-Live12
1.15 × 1142
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 23
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
85 mais ...
Majors

US30 (Three Digit Spread)   

USTEC100 (Three Digit Spread)   

Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.

Recommended Copy Value : 500 USD

Must ECN Trading.

Better Keep Same Broker for Copying.

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Tree
30 USD por mês
52%
0
0
USD
345
USD
24
99%
652
60%
18%
1.14
0.12
USD
17%
1:500
