Khalakuzzaman Shaon

Tree

Khalakuzzaman Shaon
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 52%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
652
Transacciones Rentables:
397 (60.88%)
Transacciones Irrentables:
255 (39.11%)
Mejor transacción:
15.66 USD
Peor transacción:
-7.72 USD
Beneficio Bruto:
622.85 USD (651 627 pips)
Pérdidas Brutas:
-542.89 USD (732 962 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (12.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
27.19 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
18.23%
Carga máxima del depósito:
14.75%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.64
Transacciones Largas:
350 (53.68%)
Transacciones Cortas:
302 (46.32%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.12 USD
Beneficio medio:
1.57 USD
Pérdidas medias:
-2.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-15.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.78 USD (4)
Crecimiento al mes:
5.39%
Pronóstico anual:
65.43%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.11 USD
Máxima:
48.80 USD (24.21%)
Reducción relativa:
De balance:
17.27% (28.62 USD)
De fondos:
6.78% (8.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 129
USTEC 108
USDJPY 107
XAUUSD 103
GBPUSD 93
GBPJPY 38
EURUSD 36
AUDUSD 28
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 -17
USTEC 8
USDJPY -2
XAUUSD 134
GBPUSD -44
GBPJPY 14
EURUSD -12
AUDUSD 1
BTCUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 -66K
USTEC -11K
USDJPY 1.8K
XAUUSD 13K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY 138
EURUSD -424
AUDUSD 122
BTCUSD -17K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.66 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +12.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 159
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.74 × 1696
ICMarkets-Live07
0.77 × 793
Tickmill-Live02
0.80 × 2627
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
ICMarkets-Live12
1.15 × 1142
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 23
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
otros 85...
Majors

US30 (Three Digit Spread)   

USTEC100 (Three Digit Spread)   

Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.

Recommended Copy Value : 500 USD

Must ECN Trading.

Better Keep Same Broker for Copying.

No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Tree
30 USD al mes
52%
0
0
USD
345
USD
24
99%
652
60%
18%
1.14
0.12
USD
17%
1:500
