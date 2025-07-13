- Прирост
Всего трейдов:
650
Прибыльных трейдов:
395 (60.76%)
Убыточных трейдов:
255 (39.23%)
Лучший трейд:
15.66 USD
Худший трейд:
-7.72 USD
Общая прибыль:
617.76 USD (651 224 pips)
Общий убыток:
-542.89 USD (732 962 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (12.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.19 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
18.23%
Макс. загрузка депозита:
14.75%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.53
Длинных трейдов:
348 (53.54%)
Коротких трейдов:
302 (46.46%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
1.56 USD
Средний убыток:
-2.13 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-15.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.78 USD (4)
Прирост в месяц:
4.13%
Годовой прогноз:
50.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.11 USD
Максимальная:
48.80 USD (24.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.27% (28.62 USD)
По эквити:
6.78% (8.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|129
|USTEC
|108
|USDJPY
|107
|XAUUSD
|102
|GBPUSD
|93
|GBPJPY
|37
|EURUSD
|36
|AUDUSD
|28
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|-17
|USTEC
|8
|USDJPY
|-2
|XAUUSD
|131
|GBPUSD
|-44
|GBPJPY
|11
|EURUSD
|-12
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|-66K
|USTEC
|-11K
|USDJPY
|1.8K
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPJPY
|-1
|EURUSD
|-424
|AUDUSD
|122
|BTCUSD
|-17K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.66 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.38 USD
Макс. убыток в серии: -15.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 159
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.74 × 1696
|
ICMarkets-Live07
|0.77 × 793
|
Tickmill-Live02
|0.80 × 2627
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1178
|
ICMarkets-Live12
|1.15 × 1142
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.22 × 23
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
Majors
US30 (Three Digit Spread)
USTEC100 (Three Digit Spread)
Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.
Recommended Copy Value : 500 USD
Must ECN Trading.
Better Keep Same Broker for Copying.
