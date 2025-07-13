СигналыРазделы
Khalakuzzaman Shaon

Tree

Khalakuzzaman Shaon
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 50%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
650
Прибыльных трейдов:
395 (60.76%)
Убыточных трейдов:
255 (39.23%)
Лучший трейд:
15.66 USD
Худший трейд:
-7.72 USD
Общая прибыль:
617.76 USD (651 224 pips)
Общий убыток:
-542.89 USD (732 962 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (12.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.19 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
18.23%
Макс. загрузка депозита:
14.75%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.53
Длинных трейдов:
348 (53.54%)
Коротких трейдов:
302 (46.46%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
1.56 USD
Средний убыток:
-2.13 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-15.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.78 USD (4)
Прирост в месяц:
4.13%
Годовой прогноз:
50.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.11 USD
Максимальная:
48.80 USD (24.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.27% (28.62 USD)
По эквити:
6.78% (8.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 129
USTEC 108
USDJPY 107
XAUUSD 102
GBPUSD 93
GBPJPY 37
EURUSD 36
AUDUSD 28
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 -17
USTEC 8
USDJPY -2
XAUUSD 131
GBPUSD -44
GBPJPY 11
EURUSD -12
AUDUSD 1
BTCUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 -66K
USTEC -11K
USDJPY 1.8K
XAUUSD 13K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY -1
EURUSD -424
AUDUSD 122
BTCUSD -17K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.66 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.38 USD
Макс. убыток в серии: -15.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 159
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.74 × 1696
ICMarkets-Live07
0.77 × 793
Tickmill-Live02
0.80 × 2627
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1178
ICMarkets-Live12
1.15 × 1142
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.22 × 23
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
еще 85...
Majors

US30 (Three Digit Spread)   

USTEC100 (Three Digit Spread)   

Positions are highly volume at Currency and XAUUSD Pairs. Indices are traded with less volume. Its generally for making a diversified portfolio.

Recommended Copy Value : 500 USD

Must ECN Trading.

Better Keep Same Broker for Copying.

Нет отзывов
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 09:07
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 14:45
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.49% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 22:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 20:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tree
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
340
USD
24
99%
650
60%
18%
1.13
0.12
USD
17%
1:500
