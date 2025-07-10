SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hedge between Euro and Pound Sterling
Zhifeng Lin

Hedge between Euro and Pound Sterling

Zhifeng Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 52 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 146%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
273 (58.45%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (41.54%)
En iyi işlem:
86.74 USD
En kötü işlem:
-83.70 USD
Brüt kâr:
2 095.30 USD (66 580 pips)
Brüt zarar:
-1 614.69 USD (53 679 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (42.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.95 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
90.64%
Maks. mevduat yükü:
97.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.53
Alış işlemleri:
230 (49.25%)
Satış işlemleri:
237 (50.75%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
7.68 USD
Ortalama zarar:
-8.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-37.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.41 USD (4)
Aylık büyüme:
24.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.11 USD
Maksimum:
136.08 USD (26.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.67% (136.08 USD)
Varlığa göre:
60.26% (345.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 225
EURUSD+ 225
AUDCAD+ 12
NZDCAD+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ 271
EURUSD+ 196
AUDCAD+ 10
NZDCAD+ 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ 5.5K
EURUSD+ 7.9K
AUDCAD+ -312
NZDCAD+ -75
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.74 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +42.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hedge between Euro and Pound Sterling

Regardless of the time or data, always secure and stable, with a monthly profit margin of approximately 10%。


İnceleme yok
2025.09.09 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 02:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 21:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 10:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 08:42
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
