Segnali / MetaTrader 4 / Hedge between Euro and Pound Sterling
Zhifeng Lin

Hedge between Euro and Pound Sterling

Zhifeng Lin
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 146%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
467
Profit Trade:
273 (58.45%)
Loss Trade:
194 (41.54%)
Best Trade:
86.74 USD
Worst Trade:
-83.70 USD
Profitto lordo:
2 095.30 USD (66 580 pips)
Perdita lorda:
-1 614.69 USD (53 679 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (42.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.95 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
90.64%
Massimo carico di deposito:
97.27%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.53
Long Trade:
230 (49.25%)
Short Trade:
237 (50.75%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
7.68 USD
Perdita media:
-8.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-37.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.41 USD (4)
Crescita mensile:
24.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.11 USD
Massimale:
136.08 USD (26.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.67% (136.08 USD)
Per equità:
60.26% (345.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 225
EURUSD+ 225
AUDCAD+ 12
NZDCAD+ 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 271
EURUSD+ 196
AUDCAD+ 10
NZDCAD+ 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 5.5K
EURUSD+ 7.9K
AUDCAD+ -312
NZDCAD+ -75
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.74 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.34 USD
Massima perdita consecutiva: -37.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Hedge between Euro and Pound Sterling

Regardless of the time or data, always secure and stable, with a monthly profit margin of approximately 10%。


2025.09.09 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 02:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 21:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 10:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 08:42
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
