SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hedge between Euro and Pound Sterling
Zhifeng Lin

Hedge between Euro and Pound Sterling

Zhifeng Lin
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 52 USD par mois
croissance depuis 2025 145%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
465
Bénéfice trades:
271 (58.27%)
Perte trades:
194 (41.72%)
Meilleure transaction:
86.74 USD
Pire transaction:
-83.70 USD
Bénéfice brut:
2 091.68 USD (66 510 pips)
Perte brute:
-1 614.69 USD (53 679 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (42.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
120.95 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
90.64%
Charge de dépôt maximale:
97.27%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.51
Longs trades:
229 (49.25%)
Courts trades:
236 (50.75%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
7.72 USD
Perte moyenne:
-8.32 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-37.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.41 USD (4)
Croissance mensuelle:
24.25%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.11 USD
Maximal:
136.08 USD (26.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.67% (136.08 USD)
Par fonds propres:
60.26% (345.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD+ 224
EURUSD+ 224
AUDCAD+ 12
NZDCAD+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD+ 271
EURUSD+ 193
AUDCAD+ 10
NZDCAD+ 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD+ 5.5K
EURUSD+ 7.8K
AUDCAD+ -312
NZDCAD+ -75
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.74 USD
Pire transaction: -84 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +42.34 USD
Perte consécutive maximale: -37.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hedge between Euro and Pound Sterling

Regardless of the time or data, always secure and stable, with a monthly profit margin of approximately 10%。


Aucun avis
2025.09.09 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 02:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 21:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 10:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 08:42
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hedge between Euro and Pound Sterling
52 USD par mois
145%
0
0
USD
807
USD
13
99%
465
58%
91%
1.29
1.03
USD
60%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.