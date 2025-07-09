Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.19 × 335 RoboForex-ProCent-5 0.26 × 66 OctaFX-Real6 0.75 × 20 RoboForex-Pro-4 1.51 × 1956 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.56 × 484 RoboForex-Pro-5 1.69 × 2905 RoboForex-Pro-6 1.85 × 1589 ForexClubBY-MT4 Real Server 3.77 × 690 VantageInternational-Live 9 3.91 × 393 RoboForex-Pro-3 4.83 × 83 Axi-US03-Live 10.24 × 793 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya