Khor Wei Hong

Robo 6P 7098

Khor Wei Hong
0 inceleme
Güvenilirlik
81 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 150%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 047
Kârla kapanan işlemler:
1 963 (64.42%)
Zararla kapanan işlemler:
1 084 (35.58%)
En iyi işlem:
55.44 USD
En kötü işlem:
-32.90 USD
Brüt kâr:
6 769.58 USD (634 648 pips)
Brüt zarar:
-5 564.02 USD (531 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (35.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.63 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.04%
Maks. mevduat yükü:
23.09%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.39
Alış işlemleri:
1 346 (44.17%)
Satış işlemleri:
1 701 (55.83%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
3.45 USD
Ortalama zarar:
-5.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-150.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.66 USD (10)
Aylık büyüme:
9.37%
Yıllık tahmin:
113.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.10 USD
Maksimum:
223.83 USD (9.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.11% (223.83 USD)
Varlığa göre:
35.13% (372.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 516
XAUUSD 441
EURUSD 384
USDCAD 346
AUDUSD 336
AUDCAD 308
EURGBP 164
EURJPY 85
CHFJPY 84
EURAUD 80
GBPAUD 68
AUDJPY 66
GBPCHF 52
EURCAD 34
AUDCHF 29
USDCHF 28
GBPCAD 26
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 90
XAUUSD 522
EURUSD 176
USDCAD 128
AUDUSD 225
AUDCAD 64
EURGBP -103
EURJPY 35
CHFJPY 69
EURAUD 59
GBPAUD 43
AUDJPY -11
GBPCHF -70
EURCAD 25
AUDCHF -1
USDCHF -60
GBPCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 8.9K
XAUUSD 26K
EURUSD 17K
USDCAD 23K
AUDUSD 19K
AUDCAD 2.1K
EURGBP -8.8K
EURJPY 5.6K
CHFJPY 11K
EURAUD 1.9K
GBPAUD 6.6K
AUDJPY -1.7K
GBPCHF -6.4K
EURCAD 3.5K
AUDCHF -69
USDCHF -5.4K
GBPCAD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.44 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +35.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.51 × 1956
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 484
RoboForex-Pro-5
1.69 × 2905
RoboForex-Pro-6
1.85 × 1589
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.77 × 690
VantageInternational-Live 9
3.91 × 393
RoboForex-Pro-3
4.83 × 83
Axi-US03-Live
10.24 × 793
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.15% of days out of 554 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.88% of days out of 553 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 18:58
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.92% of days out of 528 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 16:18
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.94% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 12:57
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.96% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 07:42
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.81% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.23 18:34
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 229 days
