Khor Wei Hong

Robo 6P 7098

Khor Wei Hong
0 comentários
Confiabilidade
93 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 268%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 367
Negociações com lucro:
2 134 (63.37%)
Negociações com perda:
1 233 (36.62%)
Melhor negociação:
105.24 USD
Pior negociação:
-35.04 USD
Lucro bruto:
8 991.52 USD (742 883 pips)
Perda bruta:
-7 247.54 USD (620 899 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (35.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
172.63 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
99.04%
Depósito máximo carregado:
23.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
7.27
Negociações longas:
1 518 (45.08%)
Negociações curtas:
1 849 (54.92%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
4.21 USD
Perda média:
-5.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-150.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-161.10 USD (8)
Crescimento mensal:
15.73%
Previsão anual:
190.90%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.10 USD
Máximo:
240.02 USD (9.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.11% (223.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.13% (372.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 516
EURUSD 456
XAUUSD 441
USDCAD 398
AUDUSD 388
AUDCAD 354
EURGBP 196
EURAUD 146
EURJPY 85
CHFJPY 84
GBPAUD 68
AUDJPY 66
GBPCHF 52
EURCAD 34
AUDCHF 29
USDCHF 28
GBPCAD 26
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 90
EURUSD 333
XAUUSD 522
USDCAD 77
AUDUSD 215
AUDCAD 185
EURGBP -15
EURAUD 291
EURJPY 35
CHFJPY 69
GBPAUD 43
AUDJPY -11
GBPCHF -70
EURCAD 25
AUDCHF -1
USDCHF -60
GBPCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 8.9K
EURUSD 25K
XAUUSD 26K
USDCAD 17K
AUDUSD 17K
AUDCAD 7.7K
EURGBP -7.4K
EURAUD 14K
EURJPY 5.6K
CHFJPY 11K
GBPAUD 6.6K
AUDJPY -1.7K
GBPCHF -6.4K
EURCAD 3.5K
AUDCHF -69
USDCHF -5.4K
GBPCAD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +105.24 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +35.79 USD
Máxima perda consecutiva: -150.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 484
RoboForex-Pro-4
1.91 × 2591
RoboForex-Pro-5
2.30 × 4269
RoboForex-Pro-6
2.42 × 2269
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.77 × 690
VantageInternational-Live 9
3.91 × 393
RoboForex-Pro-3
4.83 × 83
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.