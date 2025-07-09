СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Robo 6P 7098
Khor Wei Hong

Robo 6P 7098

Khor Wei Hong
0 отзывов
Надежность
93 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 268%
RoboForex-Pro-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 367
Прибыльных трейдов:
2 134 (63.37%)
Убыточных трейдов:
1 233 (36.62%)
Лучший трейд:
105.24 USD
Худший трейд:
-35.04 USD
Общая прибыль:
8 991.52 USD (742 883 pips)
Общий убыток:
-7 247.54 USD (620 899 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (35.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
172.63 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
99.04%
Макс. загрузка депозита:
23.09%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
7.27
Длинных трейдов:
1 518 (45.08%)
Коротких трейдов:
1 849 (54.92%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
4.21 USD
Средний убыток:
-5.88 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-150.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.10 USD (8)
Прирост в месяц:
15.73%
Годовой прогноз:
190.90%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.10 USD
Максимальная:
240.02 USD (9.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.11% (223.83 USD)
По эквити:
35.13% (372.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 516
EURUSD 456
XAUUSD 441
USDCAD 398
AUDUSD 388
AUDCAD 354
EURGBP 196
EURAUD 146
EURJPY 85
CHFJPY 84
GBPAUD 68
AUDJPY 66
GBPCHF 52
EURCAD 34
AUDCHF 29
USDCHF 28
GBPCAD 26
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 90
EURUSD 333
XAUUSD 522
USDCAD 77
AUDUSD 215
AUDCAD 185
EURGBP -15
EURAUD 291
EURJPY 35
CHFJPY 69
GBPAUD 43
AUDJPY -11
GBPCHF -70
EURCAD 25
AUDCHF -1
USDCHF -60
GBPCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 8.9K
EURUSD 25K
XAUUSD 26K
USDCAD 17K
AUDUSD 17K
AUDCAD 7.7K
EURGBP -7.4K
EURAUD 14K
EURJPY 5.6K
CHFJPY 11K
GBPAUD 6.6K
AUDJPY -1.7K
GBPCHF -6.4K
EURCAD 3.5K
AUDCHF -69
USDCHF -5.4K
GBPCAD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +105.24 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +35.79 USD
Макс. убыток в серии: -150.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 484
RoboForex-Pro-4
1.91 × 2591
RoboForex-Pro-5
2.30 × 4269
RoboForex-Pro-6
2.42 × 2269
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.77 × 690
VantageInternational-Live 9
3.91 × 393
RoboForex-Pro-3
4.83 × 83
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.24 11:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.15% of days out of 554 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.88% of days out of 553 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 18:58
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.92% of days out of 528 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 16:18
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.94% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 12:57
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.96% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 07:42
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.81% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.23 18:34
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Robo 6P 7098
30 USD в месяц
268%
0
0
USD
1.7K
USD
93
99%
3 367
63%
99%
1.24
0.52
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.