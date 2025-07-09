- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 367
Прибыльных трейдов:
2 134 (63.37%)
Убыточных трейдов:
1 233 (36.62%)
Лучший трейд:
105.24 USD
Худший трейд:
-35.04 USD
Общая прибыль:
8 991.52 USD (742 883 pips)
Общий убыток:
-7 247.54 USD (620 899 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (35.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
172.63 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
99.04%
Макс. загрузка депозита:
23.09%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
7.27
Длинных трейдов:
1 518 (45.08%)
Коротких трейдов:
1 849 (54.92%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
4.21 USD
Средний убыток:
-5.88 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-150.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.10 USD (8)
Прирост в месяц:
15.73%
Годовой прогноз:
190.90%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.10 USD
Максимальная:
240.02 USD (9.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.11% (223.83 USD)
По эквити:
35.13% (372.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|516
|EURUSD
|456
|XAUUSD
|441
|USDCAD
|398
|AUDUSD
|388
|AUDCAD
|354
|EURGBP
|196
|EURAUD
|146
|EURJPY
|85
|CHFJPY
|84
|GBPAUD
|68
|AUDJPY
|66
|GBPCHF
|52
|EURCAD
|34
|AUDCHF
|29
|USDCHF
|28
|GBPCAD
|26
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|90
|EURUSD
|333
|XAUUSD
|522
|USDCAD
|77
|AUDUSD
|215
|AUDCAD
|185
|EURGBP
|-15
|EURAUD
|291
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|69
|GBPAUD
|43
|AUDJPY
|-11
|GBPCHF
|-70
|EURCAD
|25
|AUDCHF
|-1
|USDCHF
|-60
|GBPCAD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|8.9K
|EURUSD
|25K
|XAUUSD
|26K
|USDCAD
|17K
|AUDUSD
|17K
|AUDCAD
|7.7K
|EURGBP
|-7.4K
|EURAUD
|14K
|EURJPY
|5.6K
|CHFJPY
|11K
|GBPAUD
|6.6K
|AUDJPY
|-1.7K
|GBPCHF
|-6.4K
|EURCAD
|3.5K
|AUDCHF
|-69
|USDCHF
|-5.4K
|GBPCAD
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +105.24 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +35.79 USD
Макс. убыток в серии: -150.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.56 × 484
|
RoboForex-Pro-4
|1.91 × 2591
|
RoboForex-Pro-5
|2.30 × 4269
|
RoboForex-Pro-6
|2.42 × 2269
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.77 × 690
|
VantageInternational-Live 9
|3.91 × 393
|
RoboForex-Pro-3
|4.83 × 83
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
268%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
93
99%
3 367
63%
99%
1.24
0.52
USD
USD
35%
1:500