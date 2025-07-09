SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Robo 6P 7098
Khor Wei Hong

Robo 6P 7098

Khor Wei Hong
0 comentarios
Fiabilidad
93 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 268%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 367
Transacciones Rentables:
2 134 (63.37%)
Transacciones Irrentables:
1 233 (36.62%)
Mejor transacción:
105.24 USD
Peor transacción:
-35.04 USD
Beneficio Bruto:
8 991.52 USD (742 883 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 247.54 USD (620 899 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (35.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
172.63 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
99.04%
Carga máxima del depósito:
23.09%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
60
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
7.27
Transacciones Largas:
1 518 (45.08%)
Transacciones Cortas:
1 849 (54.92%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
4.21 USD
Pérdidas medias:
-5.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-150.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-161.10 USD (8)
Crecimiento al mes:
15.73%
Pronóstico anual:
190.90%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.10 USD
Máxima:
240.02 USD (9.00%)
Reducción relativa:
De balance:
18.11% (223.83 USD)
De fondos:
35.13% (372.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 516
EURUSD 456
XAUUSD 441
USDCAD 398
AUDUSD 388
AUDCAD 354
EURGBP 196
EURAUD 146
EURJPY 85
CHFJPY 84
GBPAUD 68
AUDJPY 66
GBPCHF 52
EURCAD 34
AUDCHF 29
USDCHF 28
GBPCAD 26
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 90
EURUSD 333
XAUUSD 522
USDCAD 77
AUDUSD 215
AUDCAD 185
EURGBP -15
EURAUD 291
EURJPY 35
CHFJPY 69
GBPAUD 43
AUDJPY -11
GBPCHF -70
EURCAD 25
AUDCHF -1
USDCHF -60
GBPCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 8.9K
EURUSD 25K
XAUUSD 26K
USDCAD 17K
AUDUSD 17K
AUDCAD 7.7K
EURGBP -7.4K
EURAUD 14K
EURJPY 5.6K
CHFJPY 11K
GBPAUD 6.6K
AUDJPY -1.7K
GBPCHF -6.4K
EURCAD 3.5K
AUDCHF -69
USDCHF -5.4K
GBPCAD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +105.24 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +35.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -150.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 484
RoboForex-Pro-4
1.91 × 2591
RoboForex-Pro-5
2.30 × 4269
RoboForex-Pro-6
2.42 × 2269
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.77 × 690
VantageInternational-Live 9
3.91 × 393
RoboForex-Pro-3
4.83 × 83
Axi-US03-Live
10.24 × 793
2025.12.24 11:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.15% of days out of 554 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.88% of days out of 553 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 18:58
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.92% of days out of 528 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 16:18
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.94% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 12:57
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.96% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 07:42
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.81% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.23 18:34
No swaps are charged on the signal account
