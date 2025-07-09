- Incremento
Total de Trades:
3 367
Transacciones Rentables:
2 134 (63.37%)
Transacciones Irrentables:
1 233 (36.62%)
Mejor transacción:
105.24 USD
Peor transacción:
-35.04 USD
Beneficio Bruto:
8 991.52 USD (742 883 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 247.54 USD (620 899 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (35.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
172.63 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
99.04%
Carga máxima del depósito:
23.09%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
60
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
7.27
Transacciones Largas:
1 518 (45.08%)
Transacciones Cortas:
1 849 (54.92%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
4.21 USD
Pérdidas medias:
-5.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-150.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-161.10 USD (8)
Crecimiento al mes:
15.73%
Pronóstico anual:
190.90%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.10 USD
Máxima:
240.02 USD (9.00%)
Reducción relativa:
De balance:
18.11% (223.83 USD)
De fondos:
35.13% (372.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|516
|EURUSD
|456
|XAUUSD
|441
|USDCAD
|398
|AUDUSD
|388
|AUDCAD
|354
|EURGBP
|196
|EURAUD
|146
|EURJPY
|85
|CHFJPY
|84
|GBPAUD
|68
|AUDJPY
|66
|GBPCHF
|52
|EURCAD
|34
|AUDCHF
|29
|USDCHF
|28
|GBPCAD
|26
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|90
|EURUSD
|333
|XAUUSD
|522
|USDCAD
|77
|AUDUSD
|215
|AUDCAD
|185
|EURGBP
|-15
|EURAUD
|291
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|69
|GBPAUD
|43
|AUDJPY
|-11
|GBPCHF
|-70
|EURCAD
|25
|AUDCHF
|-1
|USDCHF
|-60
|GBPCAD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|8.9K
|EURUSD
|25K
|XAUUSD
|26K
|USDCAD
|17K
|AUDUSD
|17K
|AUDCAD
|7.7K
|EURGBP
|-7.4K
|EURAUD
|14K
|EURJPY
|5.6K
|CHFJPY
|11K
|GBPAUD
|6.6K
|AUDJPY
|-1.7K
|GBPCHF
|-6.4K
|EURCAD
|3.5K
|AUDCHF
|-69
|USDCHF
|-5.4K
|GBPCAD
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +105.24 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +35.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -150.66 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.56 × 484
|
RoboForex-Pro-4
|1.91 × 2591
|
RoboForex-Pro-5
|2.30 × 4269
|
RoboForex-Pro-6
|2.42 × 2269
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.77 × 690
|
VantageInternational-Live 9
|3.91 × 393
|
RoboForex-Pro-3
|4.83 × 83
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
