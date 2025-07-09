SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Robo 6P 7098
Khor Wei Hong

Robo 6P 7098

Khor Wei Hong
0 avis
Fiabilité
81 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 153%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 046
Bénéfice trades:
1 963 (64.44%)
Perte trades:
1 083 (35.55%)
Meilleure transaction:
55.44 USD
Pire transaction:
-32.90 USD
Bénéfice brut:
6 769.58 USD (634 648 pips)
Perte brute:
-5 552.09 USD (530 371 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (35.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
172.63 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
98.04%
Charge de dépôt maximale:
23.09%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
5.44
Longs trades:
1 346 (44.19%)
Courts trades:
1 700 (55.81%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
3.45 USD
Perte moyenne:
-5.13 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-150.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-150.66 USD (10)
Croissance mensuelle:
10.97%
Prévision annuelle:
133.10%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.10 USD
Maximal:
223.83 USD (9.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.11% (223.83 USD)
Par fonds propres:
35.13% (372.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 516
XAUUSD 441
EURUSD 384
USDCAD 345
AUDUSD 336
AUDCAD 308
EURGBP 164
EURJPY 85
CHFJPY 84
EURAUD 80
GBPAUD 68
AUDJPY 66
GBPCHF 52
EURCAD 34
AUDCHF 29
USDCHF 28
GBPCAD 26
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 90
XAUUSD 522
EURUSD 176
USDCAD 139
AUDUSD 225
AUDCAD 64
EURGBP -103
EURJPY 35
CHFJPY 69
EURAUD 59
GBPAUD 43
AUDJPY -11
GBPCHF -70
EURCAD 25
AUDCHF -1
USDCHF -60
GBPCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 8.9K
XAUUSD 26K
EURUSD 17K
USDCAD 24K
AUDUSD 19K
AUDCAD 2.1K
EURGBP -8.8K
EURJPY 5.6K
CHFJPY 11K
EURAUD 1.9K
GBPAUD 6.6K
AUDJPY -1.7K
GBPCHF -6.4K
EURCAD 3.5K
AUDCHF -69
USDCHF -5.4K
GBPCAD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.44 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +35.79 USD
Perte consécutive maximale: -150.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.52 × 1947
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 484
RoboForex-Pro-5
1.69 × 2869
RoboForex-Pro-6
1.84 × 1571
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.77 × 690
VantageInternational-Live 9
3.91 × 393
RoboForex-Pro-3
4.83 × 83
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Aucun avis
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.15% of days out of 554 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.88% of days out of 553 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 18:58
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.92% of days out of 528 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 16:18
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.94% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 12:57
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.96% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 07:42
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.81% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.23 18:34
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 229 days
