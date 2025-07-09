シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Robo 6P 7098
Khor Wei Hong

Robo 6P 7098

Khor Wei Hong
レビュー0件
信頼性
93週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 268%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 367
利益トレード:
2 134 (63.37%)
損失トレード:
1 233 (36.62%)
ベストトレード:
105.24 USD
最悪のトレード:
-35.04 USD
総利益:
8 991.52 USD (742 883 pips)
総損失:
-7 247.54 USD (620 899 pips)
最大連続の勝ち:
19 (35.79 USD)
最大連続利益:
172.63 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
99.04%
最大入金額:
23.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
7.27
長いトレード:
1 518 (45.08%)
短いトレード:
1 849 (54.92%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
4.21 USD
平均損失:
-5.88 USD
最大連続の負け:
10 (-150.66 USD)
最大連続損失:
-161.10 USD (8)
月間成長:
15.73%
年間予想:
190.90%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.10 USD
最大の:
240.02 USD (9.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.11% (223.83 USD)
エクイティによる:
35.13% (372.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 516
EURUSD 456
XAUUSD 441
USDCAD 398
AUDUSD 388
AUDCAD 354
EURGBP 196
EURAUD 146
EURJPY 85
CHFJPY 84
GBPAUD 68
AUDJPY 66
GBPCHF 52
EURCAD 34
AUDCHF 29
USDCHF 28
GBPCAD 26
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 90
EURUSD 333
XAUUSD 522
USDCAD 77
AUDUSD 215
AUDCAD 185
EURGBP -15
EURAUD 291
EURJPY 35
CHFJPY 69
GBPAUD 43
AUDJPY -11
GBPCHF -70
EURCAD 25
AUDCHF -1
USDCHF -60
GBPCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 8.9K
EURUSD 25K
XAUUSD 26K
USDCAD 17K
AUDUSD 17K
AUDCAD 7.7K
EURGBP -7.4K
EURAUD 14K
EURJPY 5.6K
CHFJPY 11K
GBPAUD 6.6K
AUDJPY -1.7K
GBPCHF -6.4K
EURCAD 3.5K
AUDCHF -69
USDCHF -5.4K
GBPCAD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +105.24 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +35.79 USD
最大連続損失: -150.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 484
RoboForex-Pro-4
1.91 × 2591
RoboForex-Pro-5
2.30 × 4269
RoboForex-Pro-6
2.42 × 2269
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.77 × 690
VantageInternational-Live 9
3.91 × 393
RoboForex-Pro-3
4.83 × 83
Axi-US03-Live
10.24 × 793
レビューなし
2025.12.24 11:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.15% of days out of 554 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.88% of days out of 553 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 18:58
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.92% of days out of 528 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 16:18
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.94% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 12:57
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.96% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 07:42
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.81% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.23 18:34
No swaps are charged on the signal account
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください