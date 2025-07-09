- 자본
- 축소
트레이드:
3 405
이익 거래:
2 152 (63.20%)
손실 거래:
1 253 (36.80%)
최고의 거래:
105.24 USD
최악의 거래:
-35.04 USD
총 수익:
9 167.00 USD (751 877 pips)
총 손실:
-7 407.16 USD (629 563 pips)
연속 최대 이익:
19 (35.79 USD)
연속 최대 이익:
172.63 USD (12)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
99.04%
최대 입금량:
23.09%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
7.33
롱(주식매수):
1 537 (45.14%)
숏(주식차입매도):
1 868 (54.86%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
4.26 USD
평균 손실:
-5.91 USD
연속 최대 손실:
12 (-111.81 USD)
연속 최대 손실:
-161.10 USD (8)
월별 성장률:
8.22%
연간 예측:
99.73%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.10 USD
최대한의:
240.02 USD (9.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.11% (223.83 USD)
자본금별:
35.13% (372.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|516
|EURUSD
|462
|XAUUSD
|441
|USDCAD
|404
|AUDUSD
|395
|AUDCAD
|360
|EURGBP
|201
|EURAUD
|154
|EURJPY
|85
|CHFJPY
|84
|GBPAUD
|68
|AUDJPY
|66
|GBPCHF
|52
|EURCAD
|34
|AUDCHF
|29
|USDCHF
|28
|GBPCAD
|26
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|90
|EURUSD
|313
|XAUUSD
|522
|USDCAD
|55
|AUDUSD
|209
|AUDCAD
|191
|EURGBP
|-16
|EURAUD
|349
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|69
|GBPAUD
|43
|AUDJPY
|-11
|GBPCHF
|-70
|EURCAD
|25
|AUDCHF
|-1
|USDCHF
|-60
|GBPCAD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|8.9K
|EURUSD
|24K
|XAUUSD
|26K
|USDCAD
|15K
|AUDUSD
|17K
|AUDCAD
|7.9K
|EURGBP
|-7.5K
|EURAUD
|17K
|EURJPY
|5.6K
|CHFJPY
|11K
|GBPAUD
|6.6K
|AUDJPY
|-1.7K
|GBPCHF
|-6.4K
|EURCAD
|3.5K
|AUDCHF
|-69
|USDCHF
|-5.4K
|GBPCAD
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +105.24 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +35.79 USD
연속 최대 손실: -111.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.56 × 484
|
RoboForex-Pro-4
|1.93 × 2623
|
RoboForex-Pro-5
|2.33 × 4382
|
RoboForex-Pro-6
|2.45 × 2329
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.77 × 690
|
VantageInternational-Live 9
|3.91 × 393
|
RoboForex-Pro-3
|4.83 × 83
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
272%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
95
99%
3 405
63%
99%
1.23
0.52
USD
USD
35%
1:500