시그널 / MetaTrader 4 / Robo 6P 7098
Khor Wei Hong

Robo 6P 7098

Khor Wei Hong
0 리뷰
안정성
95
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 272%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 405
이익 거래:
2 152 (63.20%)
손실 거래:
1 253 (36.80%)
최고의 거래:
105.24 USD
최악의 거래:
-35.04 USD
총 수익:
9 167.00 USD (751 877 pips)
총 손실:
-7 407.16 USD (629 563 pips)
연속 최대 이익:
19 (35.79 USD)
연속 최대 이익:
172.63 USD (12)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
99.04%
최대 입금량:
23.09%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
7.33
롱(주식매수):
1 537 (45.14%)
숏(주식차입매도):
1 868 (54.86%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
4.26 USD
평균 손실:
-5.91 USD
연속 최대 손실:
12 (-111.81 USD)
연속 최대 손실:
-161.10 USD (8)
월별 성장률:
8.22%
연간 예측:
99.73%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.10 USD
최대한의:
240.02 USD (9.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.11% (223.83 USD)
자본금별:
35.13% (372.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 516
EURUSD 462
XAUUSD 441
USDCAD 404
AUDUSD 395
AUDCAD 360
EURGBP 201
EURAUD 154
EURJPY 85
CHFJPY 84
GBPAUD 68
AUDJPY 66
GBPCHF 52
EURCAD 34
AUDCHF 29
USDCHF 28
GBPCAD 26
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 90
EURUSD 313
XAUUSD 522
USDCAD 55
AUDUSD 209
AUDCAD 191
EURGBP -16
EURAUD 349
EURJPY 35
CHFJPY 69
GBPAUD 43
AUDJPY -11
GBPCHF -70
EURCAD 25
AUDCHF -1
USDCHF -60
GBPCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 8.9K
EURUSD 24K
XAUUSD 26K
USDCAD 15K
AUDUSD 17K
AUDCAD 7.9K
EURGBP -7.5K
EURAUD 17K
EURJPY 5.6K
CHFJPY 11K
GBPAUD 6.6K
AUDJPY -1.7K
GBPCHF -6.4K
EURCAD 3.5K
AUDCHF -69
USDCHF -5.4K
GBPCAD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +105.24 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +35.79 USD
연속 최대 손실: -111.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 484
RoboForex-Pro-4
1.93 × 2623
RoboForex-Pro-5
2.33 × 4382
RoboForex-Pro-6
2.45 × 2329
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.77 × 690
VantageInternational-Live 9
3.91 × 393
RoboForex-Pro-3
4.83 × 83
Axi-US03-Live
10.24 × 793
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.