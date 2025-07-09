信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Robo 6P 7098
Khor Wei Hong

Robo 6P 7098

Khor Wei Hong
0条评论
可靠性
93
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 268%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 367
盈利交易:
2 134 (63.37%)
亏损交易:
1 233 (36.62%)
最好交易:
105.24 USD
最差交易:
-35.04 USD
毛利:
8 991.52 USD (742 883 pips)
毛利亏损:
-7 247.54 USD (620 899 pips)
最大连续赢利:
19 (35.79 USD)
最大连续盈利:
172.63 USD (12)
夏普比率:
0.07
交易活动:
99.04%
最大入金加载:
23.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
58
平均持有时间:
4 天
采收率:
7.27
长期交易:
1 518 (45.08%)
短期交易:
1 849 (54.92%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
4.21 USD
平均损失:
-5.88 USD
最大连续失误:
10 (-150.66 USD)
最大连续亏损:
-161.10 USD (8)
每月增长:
15.73%
年度预测:
190.90%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
13.10 USD
最大值:
240.02 USD (9.00%)
相对跌幅:
结余:
18.11% (223.83 USD)
净值:
35.13% (372.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 516
EURUSD 456
XAUUSD 441
USDCAD 398
AUDUSD 388
AUDCAD 354
EURGBP 196
EURAUD 146
EURJPY 85
CHFJPY 84
GBPAUD 68
AUDJPY 66
GBPCHF 52
EURCAD 34
AUDCHF 29
USDCHF 28
GBPCAD 26
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 90
EURUSD 333
XAUUSD 522
USDCAD 77
AUDUSD 215
AUDCAD 185
EURGBP -15
EURAUD 291
EURJPY 35
CHFJPY 69
GBPAUD 43
AUDJPY -11
GBPCHF -70
EURCAD 25
AUDCHF -1
USDCHF -60
GBPCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 8.9K
EURUSD 25K
XAUUSD 26K
USDCAD 17K
AUDUSD 17K
AUDCAD 7.7K
EURGBP -7.4K
EURAUD 14K
EURJPY 5.6K
CHFJPY 11K
GBPAUD 6.6K
AUDJPY -1.7K
GBPCHF -6.4K
EURCAD 3.5K
AUDCHF -69
USDCHF -5.4K
GBPCAD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +105.24 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +35.79 USD
最大连续亏损: -150.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 484
RoboForex-Pro-4
1.91 × 2591
RoboForex-Pro-5
2.30 × 4269
RoboForex-Pro-6
2.42 × 2269
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.77 × 690
VantageInternational-Live 9
3.91 × 393
RoboForex-Pro-3
4.83 × 83
Axi-US03-Live
10.24 × 793
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Robo 6P 7098
每月30 USD
268%
0
0
USD
1.7K
USD
93
99%
3 367
63%
99%
1.24
0.52
USD
35%
1:500
