- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 367
盈利交易:
2 134 (63.37%)
亏损交易:
1 233 (36.62%)
最好交易:
105.24 USD
最差交易:
-35.04 USD
毛利:
8 991.52 USD (742 883 pips)
毛利亏损:
-7 247.54 USD (620 899 pips)
最大连续赢利:
19 (35.79 USD)
最大连续盈利:
172.63 USD (12)
夏普比率:
0.07
交易活动:
99.04%
最大入金加载:
23.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
58
平均持有时间:
4 天
采收率:
7.27
长期交易:
1 518 (45.08%)
短期交易:
1 849 (54.92%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
4.21 USD
平均损失:
-5.88 USD
最大连续失误:
10 (-150.66 USD)
最大连续亏损:
-161.10 USD (8)
每月增长:
15.73%
年度预测:
190.90%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
13.10 USD
最大值:
240.02 USD (9.00%)
相对跌幅:
结余:
18.11% (223.83 USD)
净值:
35.13% (372.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|516
|EURUSD
|456
|XAUUSD
|441
|USDCAD
|398
|AUDUSD
|388
|AUDCAD
|354
|EURGBP
|196
|EURAUD
|146
|EURJPY
|85
|CHFJPY
|84
|GBPAUD
|68
|AUDJPY
|66
|GBPCHF
|52
|EURCAD
|34
|AUDCHF
|29
|USDCHF
|28
|GBPCAD
|26
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|90
|EURUSD
|333
|XAUUSD
|522
|USDCAD
|77
|AUDUSD
|215
|AUDCAD
|185
|EURGBP
|-15
|EURAUD
|291
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|69
|GBPAUD
|43
|AUDJPY
|-11
|GBPCHF
|-70
|EURCAD
|25
|AUDCHF
|-1
|USDCHF
|-60
|GBPCAD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|8.9K
|EURUSD
|25K
|XAUUSD
|26K
|USDCAD
|17K
|AUDUSD
|17K
|AUDCAD
|7.7K
|EURGBP
|-7.4K
|EURAUD
|14K
|EURJPY
|5.6K
|CHFJPY
|11K
|GBPAUD
|6.6K
|AUDJPY
|-1.7K
|GBPCHF
|-6.4K
|EURCAD
|3.5K
|AUDCHF
|-69
|USDCHF
|-5.4K
|GBPCAD
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +105.24 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +35.79 USD
最大连续亏损: -150.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.56 × 484
|
RoboForex-Pro-4
|1.91 × 2591
|
RoboForex-Pro-5
|2.30 × 4269
|
RoboForex-Pro-6
|2.42 × 2269
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.77 × 690
|
VantageInternational-Live 9
|3.91 × 393
|
RoboForex-Pro-3
|4.83 × 83
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
