Khor Wei Hong

Robo 6P 7098

Khor Wei Hong
0 recensioni
Affidabilità
81 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 150%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 047
Profit Trade:
1 963 (64.42%)
Loss Trade:
1 084 (35.58%)
Best Trade:
55.44 USD
Worst Trade:
-32.90 USD
Profitto lordo:
6 769.58 USD (634 648 pips)
Perdita lorda:
-5 564.02 USD (531 202 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (35.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.63 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.04%
Massimo carico di deposito:
23.09%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.39
Long Trade:
1 346 (44.17%)
Short Trade:
1 701 (55.83%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
3.45 USD
Perdita media:
-5.13 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-150.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.66 USD (10)
Crescita mensile:
9.37%
Previsione annuale:
113.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.10 USD
Massimale:
223.83 USD (9.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.11% (223.83 USD)
Per equità:
35.13% (372.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 516
XAUUSD 441
EURUSD 384
USDCAD 346
AUDUSD 336
AUDCAD 308
EURGBP 164
EURJPY 85
CHFJPY 84
EURAUD 80
GBPAUD 68
AUDJPY 66
GBPCHF 52
EURCAD 34
AUDCHF 29
USDCHF 28
GBPCAD 26
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 90
XAUUSD 522
EURUSD 176
USDCAD 128
AUDUSD 225
AUDCAD 64
EURGBP -103
EURJPY 35
CHFJPY 69
EURAUD 59
GBPAUD 43
AUDJPY -11
GBPCHF -70
EURCAD 25
AUDCHF -1
USDCHF -60
GBPCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 8.9K
XAUUSD 26K
EURUSD 17K
USDCAD 23K
AUDUSD 19K
AUDCAD 2.1K
EURGBP -8.8K
EURJPY 5.6K
CHFJPY 11K
EURAUD 1.9K
GBPAUD 6.6K
AUDJPY -1.7K
GBPCHF -6.4K
EURCAD 3.5K
AUDCHF -69
USDCHF -5.4K
GBPCAD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.44 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +35.79 USD
Massima perdita consecutiva: -150.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.51 × 1956
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 484
RoboForex-Pro-5
1.69 × 2905
RoboForex-Pro-6
1.85 × 1589
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.77 × 690
VantageInternational-Live 9
3.91 × 393
RoboForex-Pro-3
4.83 × 83
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.15% of days out of 554 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.88% of days out of 553 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 18:58
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.92% of days out of 528 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 16:18
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.94% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 12:57
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.96% of days out of 524 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 07:42
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.81% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.23 18:34
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 229 days
