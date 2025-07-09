- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 047
Profit Trade:
1 963 (64.42%)
Loss Trade:
1 084 (35.58%)
Best Trade:
55.44 USD
Worst Trade:
-32.90 USD
Profitto lordo:
6 769.58 USD (634 648 pips)
Perdita lorda:
-5 564.02 USD (531 202 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (35.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.63 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.04%
Massimo carico di deposito:
23.09%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.39
Long Trade:
1 346 (44.17%)
Short Trade:
1 701 (55.83%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
3.45 USD
Perdita media:
-5.13 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-150.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.66 USD (10)
Crescita mensile:
9.37%
Previsione annuale:
113.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.10 USD
Massimale:
223.83 USD (9.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.11% (223.83 USD)
Per equità:
35.13% (372.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|516
|XAUUSD
|441
|EURUSD
|384
|USDCAD
|346
|AUDUSD
|336
|AUDCAD
|308
|EURGBP
|164
|EURJPY
|85
|CHFJPY
|84
|EURAUD
|80
|GBPAUD
|68
|AUDJPY
|66
|GBPCHF
|52
|EURCAD
|34
|AUDCHF
|29
|USDCHF
|28
|GBPCAD
|26
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|90
|XAUUSD
|522
|EURUSD
|176
|USDCAD
|128
|AUDUSD
|225
|AUDCAD
|64
|EURGBP
|-103
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|69
|EURAUD
|59
|GBPAUD
|43
|AUDJPY
|-11
|GBPCHF
|-70
|EURCAD
|25
|AUDCHF
|-1
|USDCHF
|-60
|GBPCAD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|8.9K
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|17K
|USDCAD
|23K
|AUDUSD
|19K
|AUDCAD
|2.1K
|EURGBP
|-8.8K
|EURJPY
|5.6K
|CHFJPY
|11K
|EURAUD
|1.9K
|GBPAUD
|6.6K
|AUDJPY
|-1.7K
|GBPCHF
|-6.4K
|EURCAD
|3.5K
|AUDCHF
|-69
|USDCHF
|-5.4K
|GBPCAD
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.44 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +35.79 USD
Massima perdita consecutiva: -150.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.51 × 1956
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.56 × 484
|
RoboForex-Pro-5
|1.69 × 2905
|
RoboForex-Pro-6
|1.85 × 1589
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.77 × 690
|
VantageInternational-Live 9
|3.91 × 393
|
RoboForex-Pro-3
|4.83 × 83
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
150%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
81
99%
3 047
64%
98%
1.21
0.40
USD
USD
35%
1:500