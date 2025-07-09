- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
28 (35.44%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (64.56%)
En iyi işlem:
396.14 USD
En kötü işlem:
-305.72 USD
Brüt kâr:
5 233.85 USD (99 356 pips)
Brüt zarar:
-5 853.31 USD (92 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (641.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
645.09 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
90.76%
Maks. mevduat yükü:
6.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
42 (53.16%)
Satış işlemleri:
37 (46.84%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-7.84 USD
Ortalama kâr:
186.92 USD
Ortalama zarar:
-114.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-746.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 530.34 USD (7)
Aylık büyüme:
7.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 609.28 USD
Maksimum:
1 796.90 USD (17.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.64% (1 796.90 USD)
Varlığa göre:
4.52% (398.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-603
|USDJPY
|-4
|GBPJPY
|-35
|CADJPY
|32
|CHFJPY
|-36
|EURJPY
|31
|AUDJPY
|-37
|NZDJPY
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.9K
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +396.14 USD
En kötü işlem: -306 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +641.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -746.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
