Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist BB by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
28 (35.44%)
Loss Trade:
51 (64.56%)
Best Trade:
396.14 USD
Worst Trade:
-305.72 USD
Profitto lordo:
5 233.85 USD (99 356 pips)
Perdita lorda:
-5 853.31 USD (92 408 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (641.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
645.09 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
90.76%
Massimo carico di deposito:
6.05%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
42 (53.16%)
Short Trade:
37 (46.84%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-7.84 USD
Profitto medio:
186.92 USD
Perdita media:
-114.77 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-746.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 530.34 USD (7)
Crescita mensile:
7.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 609.28 USD
Massimale:
1 796.90 USD (17.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.64% (1 796.90 USD)
Per equità:
4.52% (398.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 71
USDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -603
USDJPY -4
GBPJPY -35
CADJPY 32
CHFJPY -36
EURJPY 31
AUDJPY -37
NZDJPY 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.9K
USDJPY 1
GBPJPY -1K
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +396.14 USD
Worst Trade: -306 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +641.67 USD
Massima perdita consecutiva: -746.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 più
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Non ci sono recensioni
2025.09.10 22:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 04:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.09 04:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
