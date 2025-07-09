- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
28 (35.44%)
Loss Trade:
51 (64.56%)
Best Trade:
396.14 USD
Worst Trade:
-305.72 USD
Profitto lordo:
5 233.85 USD (99 356 pips)
Perdita lorda:
-5 853.31 USD (92 408 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (641.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
645.09 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
90.76%
Massimo carico di deposito:
6.05%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
42 (53.16%)
Short Trade:
37 (46.84%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-7.84 USD
Profitto medio:
186.92 USD
Perdita media:
-114.77 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-746.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 530.34 USD (7)
Crescita mensile:
7.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 609.28 USD
Massimale:
1 796.90 USD (17.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.64% (1 796.90 USD)
Per equità:
4.52% (398.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-603
|USDJPY
|-4
|GBPJPY
|-35
|CADJPY
|32
|CHFJPY
|-36
|EURJPY
|31
|AUDJPY
|-37
|NZDJPY
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.9K
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +396.14 USD
Worst Trade: -306 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +641.67 USD
Massima perdita consecutiva: -746.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
