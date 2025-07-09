- 자본
트레이드:
294
이익 거래:
118 (40.13%)
손실 거래:
176 (59.86%)
최고의 거래:
396.14 USD
최악의 거래:
-305.72 USD
총 수익:
21 315.55 USD (424 034 pips)
총 손실:
-15 511.11 USD (280 922 pips)
연속 최대 이익:
8 (1 538.54 USD)
연속 최대 이익:
1 538.54 USD (8)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
73.27%
최대 입금량:
6.05%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
3.23
롱(주식매수):
194 (65.99%)
숏(주식차입매도):
100 (34.01%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
19.74 USD
평균 이익:
180.64 USD
평균 손실:
-88.13 USD
연속 최대 손실:
13 (-1 071.47 USD)
연속 최대 손실:
-1 530.34 USD (7)
월별 성장률:
9.75%
연간 예측:
118.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 609.28 USD
최대한의:
1 796.90 USD (17.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.64% (1 796.90 USD)
자본금별:
4.52% (398.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|267
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.8K
|EURJPY
|74
|GBPJPY
|-74
|USDJPY
|-20
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-105
|CHFJPY
|-10
|NZDJPY
|154
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|140K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +396.14 USD
최악의 거래: -306 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +1 538.54 USD
연속 최대 손실: -1 071.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
58%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
27
0%
294
40%
73%
1.37
19.74
USD
USD
18%
1:50